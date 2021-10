Spustenie nultého obchvatu zhoršilo dopravu Jaroviec

Bratislava 4. októbra (TASR) – Bratislavské Jarovce hlásia zhoršenie dopravnej situácie v ich mestskej časti a okolí po tom, čo boli v uplynulých dňoch spustené časti bratislavského nultého obchvatu (diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7). V pondelok ráno siahala kolóna od Jaroviec až na Panónsku cestu v bratislavskej Petržalke. "Zápcha na niekoľko kilometrov a z Jaroviec sa asi nedá dostať von," napísal jeden z vodičov. Starosta Jaroviec Jozef Uhler tvrdí, že doprava sa zhoršila aj v susedných bratislavských Rusovciach či v obciach Chorvátsky Grob a Ivanka pri Dunaji v okrese Senec.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti priznal, že zhoršenie dopravy v niektorých častiach v Bratislave a jej okolí po spustení nových úsekov D4/R7 je problém. "Máme už v tejto súvislosti aj so starostami dotknutých mestských častí na pondelok dohodnuté stretnutie s ministrom dopravy," uviedol. Z ministerstva dopravy stretnutie potvrdili. Okrem Valla a starostov dotknutých obcí sa ho má zúčastniť aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.



"Rezort dopravy si nechal už minulý rok vypracovať štúdiu dopravných dát, ktorá sa zaoberala predikciou dopravy v dotknutých úsekoch do otvorenia križovatky D1/D4. Závery tejto štúdie im odprezentujeme v pondelok v rámci stretnutia," povedal pre TASR hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf.



Starosta Jaroviec tvrdí, že od začiatku prípravy diaľnice D4 upozorňovala ich mestská časť na blížiaci sa problém s dopravou. "Dnes je jasné, že sme mali pravdu," skonštatoval na sociálnej sieti. Minulý týždeň bol podľa jeho slov asi najhorší, pretože vodiči schádzali z križovatky Petržalka-juh a išli cez Petržalku, čím Jarovčanov výrazne obmedzovali. V súčasnosti už časť z vodičov pôjde rovno na diaľnicu D2.



Na problém s dopravou po spustení nultého obchvatu upozornil ministerstvo dopravy aj starosta Ivanky pri Dunaji Vladimír Letenay. Ministrovi Andrejovi Doležalovi (nominant Sme rodina) adresoval otvorený list, kde ho upozornil, že obyvateľov spádovej oblasti Ivanky pri Dunaji v okrese Senec vystavil štát nepredstaviteľnému dopravnému kolapsu. Jedným z dôvodov je podľa Letenaya aj otvorenie križovatky Ivanka-Západ. Šéfa rezortu dopravy preto žiada o okamžité zrušenie všetkých vjazdov a zjazdov na a z diaľnice D4 v križovatke Ivanka-Západ, a to až do dobudovania križovatky Ivanka-Sever. Taktiež o urýchlenie rozšírenia Seneckej cesty (I/61) na štvorpruh.