J&T tvrdí, že má vhodné lokality na Národné kongresové centrum

Bratislava 20. júla (TASR) – Developer J&T Real Estate (JTRE) môže štátu ponúknuť pre Národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC) niekoľko vhodných lokalít, a to v rámci projektov Eurovea City či Nové Lido. Pre TASR povedal výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.



„Svojím vybavením a službami či bezprostrednou blízkosťou novej budovy Slovenského národného divadla je Eurovea City ideálna pre vybudovanie národného kultúrneho a kongresového centra. Všetky možnosti radi predložíme kompetentným," povedal Pelikán.



Predpokladá, že pri takej veľkej investícii z verejných zdrojov bude štát zvažovať všetky možné alternatívy pre umiestnenie NKKC.



Projekt East Tower, ktorý sa stane východnou bránou do nábrežnej štvrte Eurovea City, je pripravený v dvoch etapách.



„V prvej fáze vznikne administratívna budova a v ďalšej etape pripravujeme výstavbu kongresového centra pre organizovanie podujatí rôzneho rozsahu, od komorných kultúrnych a spoločenských akcií až po konferencie pre takmer dvetisíc účastníkov," poznamenal Pelikán s tým, že v žiadnom prípade nejde o koncept pre koncerty pre 5000 až 6000 divákov.



Ako tvrdí, celosvetovo je najväčší záujem o organizáciu kongresov do veľkosti 1500 až 2 000 účastníkov, ide až o 95 percent všetkých kongresov. „Túto veľkosť kongresov vie mesto Bratislava pokryť aj ubytovacími kapacitami adekvátnej kvality," poznamenal.



O NKKC má záujem aj developer Immocap Group. Na bratislavskom Trnavskom mýte, na mieste súčasného Domu odborov, chce vybudovať svoj investičný projekt Nový Istropolis. Investor potvrdil, že sa bude usilovať, aby NKKC vzniklo práve tam. Uchádzať sa preto chce aj o verejné zdroje.



O štátnu dotáciu na vybudovanie NKKC sa bude uchádzať aj spoločnosť Incheba. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Alexander Rozin informoval, že svoj projekt verejnosti predstavia v priebehu septembra. „Hlavné mesto má potenciál na rozvoj kongresovej turistiky. Naša spoločnosť funguje viac ako 40 rokov, máme v tejto oblasti potrebné know-how a profesionálne skúsenosti," povedal Rozin.



Podporu zámeru výstavby NKKC v Bratislave vyjadrila vláda Petra Pellegriniho 12. februára 2020, na vtedajšom rokovaní schválila vyčlenenie financií maximálne do 60 miliónov eur, ktoré sa majú investovať do roku 2026. Financovanie sa má realizovať prostredníctvom účelovej dotácie, ktorú bude čerpať občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum. Podmienkou uvoľnenia peňazí je však konkrétna štúdia s presnou lokalizáciou budúceho NKKC, projekt má zhodnotiť Útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií, k zámeru sa majú vyjadriť aj Protimonopolný úrad SR a Európska komisia.