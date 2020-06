Karlova Ves ukončila hospodárenie s prebytkom takmer 600 000 eur

Bratislava 30. júna (TASR) – Mestská časť Bratislava-Karlova Ves skončila rok 2019 s prebytkom vo výške 596 030 eur. Vyplýva to zo záverečného účtu, ktorý dnes schválili poslanci mestskej časti. Na rokovaní karloveského zastupiteľstva odsúhlasili tiež presun prebytku do rezervného fondu.



Záverečný účet preukázal, že Karlovej Vsi sa zvýšili bežné príjmy. „Kým v roku 2018 dosiahli hodnotu 13 miliónov, vlani až 14,3 milióna eur," informoval o tom hovorca mestskej časti Branislav Heldes.



„Karlova Ves mala vlani väčší príjem aj z daní, výber z podielových daní a daní z nehnuteľností dosiahol úroveň 105 percent oproti pôvodnej prognóze v rozpočte," dodal.



Naopak, v rámci príjmu z miestneho poplatku za rozvoj získala Karlova Ves za rok 2019 len 25 000 eur. „Dôvodom je to, že developerským spoločnostiam sa v Karlovej Vsi dlhodobo nedarí presadzovať svoje zámery," objasnil hovorca. Neuskutočnil sa ani plánovaný príjem z predaja nehnuteľností, mestská časť svoj majetok nepredávala.