Bratislava má nový K Park, Kaufland ním mladých motivuje k športu
Atraktívny areál ponúka priestor na basketbal či pingpong, zónu na workout aj skate a motivuje mladú generáciu, aby voľný čas trávila pohybom.
Autor OTS
Bratislava 7. mája (OTS) - K Park na Tbiliskej ulici v bratislavskej Rači zároveň prepája šport aj komunitný život.
Odpísať na správu, pozrieť si ďalšie video či skontrolovať, čo nové pribudlo na sociálnych sieťach. Takto dnes obvykle vyzerajú chvíle voľna, ktoré mladá generácia využíva na oddych. Aj údaje OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) potvrdzujú, že minimálne polovica 15- ročných tínedžerov počas týždňa strávi na digitálnych zariadeniach vyše 30 hodín, čo v priemere znamená viac než 4 hodiny denne.
O to väčší zmysel majú miesta, ktoré mladých dokážu dostať na čerstvý vzduch a v ktorých môžu svoje chvíle voľna prežiť aktívne. Kaufland už od roku 2022 naprieč Slovenskom otvára atraktívne multifunkčné športoviská, ktorými chce deti a tínedžerov motivovať k tomu, aby trávili viac času pri pohybe, športe a stretnutiach s rovesníkmi.
Moderné ihriská Kaufland otvára po celom Slovensku, dokopy je ich už 29
Slávnostné otvorenie 6. mája 2026 prilákalo na Tbiliskú ulicu zástupy detí, tínedžerov aj rodičov, ktorí si tu užili aktívne popoludnie. Atraktívny program nekončil len prestrihnutím pásky. O športovú šou sa postaral viacnásobný majster sveta vo fitness Michal Barbier, ktorý predviedol energické vystúpenie plné akrobatických prvkov. Nechýbali ani basketbalové triky, ukážky lezenia na stene, jazda na skate či kolobežke, švihadlové predstavenie či rôzne športové výzvy, ktoré návštevníkom priblížili, ako sa voľný čas dá prežiť pri pohybe a v spoločnosti kamarátov. Atmosféru dotváral aj DJ Elsy, takže počas otvorenia nového ihriska si prišli na svoje všetky vekové kategórie.
„K Park má byť miestom, kde deti a tínedžeri strávia spolu čas pri zmysluplných aktivitách a na čerstvom vzduchu. Môžu sa tu zabaviť, zašportovať, stretnúť rovesníkov a vytvárať si nové priateľstvá, ktoré pokračujú aj mimo ihriska. K Parky totiž prinášajú energiu, ktorú online svet jednoducho nenahradí,“ zdôrazňuje Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Moderný športovo- oddychový areál poskytuje zázemie pre aktívne trávenie voľného času a je navrhnutý tak, aby oslovil najmä detí a tínedžerov, ktorí už z klasických ihrísk vyrástli. Tvorí ho workoutová zóna, lezecká stena, stôl na pingpong, ale aj priestor pre jazdu na skate či kolobežke. Okrem streetballovej plochy je k dispozícii aj oddychová zóna, no zaujímavou novinkou tohto ročníka je aj interaktívne ihrisko, ktoré vďaka prepojeniu s mobilnou aplikáciou spája pohyb so súťažením. Jeho súčasťou sú interaktívne a tematické hry na postreh a kondíciu, takže K Park ponúka na jednom mieste šport, zábavu aj komunitný život.
Obyvatelia Rače sa tešia z nového multifunkčného športoviska, deti a mládež v ňom môžu tráviť voľný čas aktívne
Z nového športoviska sa teší aj bratislavská mestská časť. „Som rád, že Rača uspela v silnej konkurencii a získala od Kauflandu moderné ihrisko. Pod túto výhru sa podpísala skvelá spolupráca medzi samosprávou, školami aj samotnými obyvateľmi, čo len potvrdzuje, že naša mestská časť má silného komunitného ducha. Nový K Park bude slúžiť všetkým vekovým kategóriám. Teší nás, že jeho súčasťou je aj basketbalový kôš a lezecká stena, ktoré deťom a tínedžerom poskytnú ďalšiu možnosť na to, aby svoj voľný čas trávili pri pohybe,“ zdôrazňuje Mgr. Michal Drotován, starosta mestskej časti Bratislava-Rača.
Vďaka modernému ihrisku v Rači sa počet K Parkov na Slovensku rozrástol na 29, pričom ďalších 6 pribudne v priebehu roka aj v košickej mestskej časti Západ, v Snine, Žiari nad Hronom, Medzilaborciach, Tvrdošíne a v Bánovciach nad Bebravou.
Najnovší K Park vyrástol v bratislavskej Rači
