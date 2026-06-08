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Bratislava má pravidelné letecké spojenie na grécky ostrov Mykonos
Zabezpečovať ho bude dvakrát týždenne v pondelok a piatok s odletmi večer do 23. októbra.
Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - Z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave sa bude lietať aj na grécky ostrov Mykonos. Pravidelnú linku začína 8. júna prevádzkovať nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air, zabezpečovať ju bude dvakrát týždenne v pondelok a piatok s odletmi večer do 23. októbra. Letisku tak pribúda 19. úplne nová letecká linka v tomto roku a celkovo 32. dopravcu Wizz Air s priamym odletom z Bratislavy, informovala hovorkyňa letiskovej spoločnosti Veronika Demovičová.
„Mykonos patrí medzi najvyhľadávanejšie letné destinácie v Stredomorí,“ uviedla manažérka komunikácie Wizz Air Vera Jardan. „Spustenie tejto linky je súčasťou nášho dlhodobého záväzku rozširovať našu sieť spojení a vytvárať pre našich zákazníkov ďalšie atraktívne možnosti cestovania,“ dodala.
Let z Bratislavy na Mykonos podľa letiska trvá približne do 2,5 hodiny. Je to jeden z najznámejších gréckych ostrovov v Egejskom mori, ležiaci v súostroví Kyklady. Je známy bielymi domčekmi s modrými detailmi, úzkymi uličkami, veternými mlynmi, plážami a tyrkysovým morom.
„V priebehu troch týždňov tak pribudli z Bratislavy už tri nové letecké linky - v závere mája to boli nové spojenia do Podgorice v Čiernej Hore, do Tel Avivu v Izraeli a od pondelka pravidelné lety na Mykonos,“ pripomenula Demovičová.
Od začiatku roka pribudli priame lety z Letiska M. R. Štefánika do arménskeho Jerevanu, gruzínskeho Kutaisi, Larnaky na Cypre, Kišiňova v Moldavsku, nemeckého Berlína, Dortmundu, poľskej Varšavy na letiská Chopin a Modlin, ako aj do Pisy, Ríma na letisko Fiumicino v Taliansku, Nice vo Francúzsku, Tuzly v Bosne a Hercegovine, kosovskej Prištiny, Ochridu v Severnom Macedónsku, Podgorice v Čiernej Hore, Tel Avivu v Izraeli aj dve spojenia do albánskej Tirany od dvoch leteckých dopravcov.
„Mykonos patrí medzi najvyhľadávanejšie letné destinácie v Stredomorí,“ uviedla manažérka komunikácie Wizz Air Vera Jardan. „Spustenie tejto linky je súčasťou nášho dlhodobého záväzku rozširovať našu sieť spojení a vytvárať pre našich zákazníkov ďalšie atraktívne možnosti cestovania,“ dodala.
Let z Bratislavy na Mykonos podľa letiska trvá približne do 2,5 hodiny. Je to jeden z najznámejších gréckych ostrovov v Egejskom mori, ležiaci v súostroví Kyklady. Je známy bielymi domčekmi s modrými detailmi, úzkymi uličkami, veternými mlynmi, plážami a tyrkysovým morom.
„V priebehu troch týždňov tak pribudli z Bratislavy už tri nové letecké linky - v závere mája to boli nové spojenia do Podgorice v Čiernej Hore, do Tel Avivu v Izraeli a od pondelka pravidelné lety na Mykonos,“ pripomenula Demovičová.
Od začiatku roka pribudli priame lety z Letiska M. R. Štefánika do arménskeho Jerevanu, gruzínskeho Kutaisi, Larnaky na Cypre, Kišiňova v Moldavsku, nemeckého Berlína, Dortmundu, poľskej Varšavy na letiská Chopin a Modlin, ako aj do Pisy, Ríma na letisko Fiumicino v Taliansku, Nice vo Francúzsku, Tuzly v Bosne a Hercegovine, kosovskej Prištiny, Ochridu v Severnom Macedónsku, Podgorice v Čiernej Hore, Tel Avivu v Izraeli aj dve spojenia do albánskej Tirany od dvoch leteckých dopravcov.