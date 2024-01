Bratislava mala koncom roka vyše dvoch miliónov kancelárskych plôch

Bratislava 29. januára (TASR) - Celková ponuka kancelárskych priestorov v Bratislave predstavovala vo vlaňajšom štvrtom kvartáli 2,09 milióna štvorcových metrov (m2). Najviac z nich, a to 44 %, tvorili ponuky v kategórii B štandard. Informovalo o tom v pondelok združenie Bratislava Research Forum (BRF).



Ako dodalo, v priebehu vlaňajšieho posledného štvrťroka pribudla do ponuky kancelárska budova The Mill. Ide o budovu najvyššieho štandardu A+ s rozlohou 24.500 m2.



"Pokiaľ ide o vlastnícku štruktúru, rovnako ako minulý kvartál, približne 4 % budov sú vo vlastníctve štátu. Ďalších 12 % sú budovy, ktoré sú vlastnené a plne obsadené tou istou entitou. Celková ponuka na komerčné využitie zostáva na úrovni 84 % z celkových moderných kancelárskych priestorov v Bratislave," priblížilo združenie.



Nájomné transakcie podľa neho dosiahli výmeru 46.700 m2, čo predstavuje nárast o 17 % v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. Objem prenajatých plôch kancelárií klesol medziročne o 14 %.



Väčšinu prenajatých priestorov zaznamenal sektor IT, pričom išlo o 35,63 %. Za ním nasledoval sektor profesionálnych služieb (28,48 %) a farmaceutický sektor (22,41 %). Nájomné zostalo na úrovni 18 eur za m2.



Z výsledkov BRF vyplynulo, že sa v hlavnom meste nachádza 852.220 m2 kancelárskych priestorov s platným certifikátom trvalo udržateľnej budovy. Ide o 41 % celkového objemu týchto priestorov v Bratislave.



Celková miera neobsadenosti zaznamenala nárast na súčasných 14,20 %. "Je najvýraznejšie spôsobený presťahovaním veľkého nájomcu z okrajovej časti mesta. V lokalite Central Business District spôsobilo mierny nárast dokončenie dvoch nových budov v minulom kvartáli. Na druhej strane však treba poznamenať, že tento kvartál dokončený The Mill disponuje takmer plnou obsadenosťou," uzavrelo BRF.