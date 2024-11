Bratislava schválila nový postup pri vymáhaní vybraných pohľadávok

Bratislava 21. novembra (TASR) - Bratislavské mestské zastupiteľstvo (MsZ) schválilo vo štvrtok nový postup pri vymáhaní vybraných pohľadávok. Magistrát si od toho sľubuje najmä rýchlejšie získanie dlhodobo vymáhaných finančných prostriedkov do rozpočtu hlavného mesta, rovnako tak možnosť úspory finančných a časových nákladov v súvislosti s vymáhaním daných pohľadávok. Ide o tzv. generálnu amnestiu.



"Ide o jednorazovú a časovo obmedzenú akciu, tzn. hlavné mesto nemá v pláne ju opakovať. Zároveň má dlžník túto možnosť využiť iba v lehote 120 dní od doručenia výzvy," uvádza sa v dôvodovej správe materiálu s tým, že magistrát očakáva záujem širšieho okruhu dlžníkov i ukončenie množstva súdnych a exekučných konaní.



Hlavné mesto podotýka, že poplatky z omeškania pri pohľadávkach sú po niekoľko rokov trvajúcich súdnych a exekučných konaniach často vo výške istiny ich dlhu, pri starších dlhoch aj viacnásobku istiny. V prípade postupnej úhrady dlhu po malých čiastkach sa stáva, že napriek dlhšie trvajúcemu zrážaniu z príjmov nedochádza k znižovaniu celkového dlhu alebo dochádza k znižovaniu dlhu v minimálnom rozsahu. Dôvodom je pokračujúce pripisovanie poplatkov z omeškania a odmien pre súdneho exekútora. Drvivú väčšinu pohľadávok v súdnom a exekučnom vymáhaní pritom tvoria pohľadávky voči fyzickým osobám.



Materiál pritom rozlišuje tri kategórie pohľadávok. Ide o tie, ktoré ešte nie sú vymáhané na súde, súdne pohľadávky a exekučné pohľadávky.



Prvá kategória sa týka 312 subjektov, z toho 258 fyzických osôb. Z celkového objemu pohľadávok predstavuje táto kategória pohľadávky vo výške viac ako 9.633.700 eur (istina), pričom predpokladaná výška sankcií, ktoré by hlavné mesto odpustilo za predpokladu, že by všetci dlžníci uhradili istinu, je vo výške viac ako 3.067.700 eur.



Druhá kategória sa týka 83 subjektov, z toho 68 fyzických osôb. Z celkového objemu pohľadávok predstavuje pohľadávky vo výške viac ako 1.645.400 eur (istina), pričom predpokladaná výška sankcií, ktoré by hlavné mesto odpustilo za predpokladu, že by všetci dlžníci uhradili istinu, je vo výške viac ako 332.600 eur.



Tretia kategória sa týka 135 subjektov, z toho 120 fyzických osôb. Z celkového objemu pohľadávok predstavuje táto kategória pohľadávky vo výške viac ako 1.666.900 eur (istina), pričom predpokladaná výška sankcií, ktoré by hlavné mesto odpustilo za predpokladu, že by všetci dlžníci uhradili istinu, je vo výške viac ako 314.100 eur.



"Pardony sa robia práve pre to, že viaceré subjekty nechcú zaplatiť, rozporujú istinu a je veľmi ťažké domôcť sa peňazí. Našou ambíciou a celkovým výsledkom má byť viac peňazí pre mesto. Často peňazí, ktoré by sme inak nevideli," poznamenal riaditeľ magistrátu Ctibor Košťál. Mestskí poslanci očakávajú, že do budúcnosti nebudú vznikať ďalšie pohľadávky a že sa tento "nástroj" nebude zneužívať.



Hlavné mesto eviduje pohľadávky v celkovom objeme viac ako 12.946.199 eur (istina). Priemerné ročné náklady na súdne poplatky a trovy exekučných konaní eviduje vo výške 64.254 eur. Čo sa týka druhu pohľadávok, ide napríklad o nájom bytu, nebytového priestoru či pozemku, ale tiež bezdôvodné obohatenie.