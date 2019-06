Na mieste dočasnej autobusovej stanice sa plánuje výstavba

Plánovaná budova bude súčasťou novej štvrte a jej funkčnou náplňou bude občianska vybavenosť.

Bratislava 8. júna (TASR) – Na mieste Centra Bottova v Bratislave, kde v súčasnosti sídli dočasná autobusová stanica a internetový predajca, plánujú vybudovať polyfunkčný objekt "B7".



Plánovaná budova bude súčasťou novej štvrte a jej funkčnou náplňou bude občianska vybavenosť. Investorom výstavby je developer HB Reavis cez svoju firmu Twin City VIII. Vyplýva to zo zverejnenej dokumentácie, ktorá je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.



Zámerom investora je dostavba polyfunkčného komplexu Twin City. "Plánovaná budova bude súčasťou novej štvrte, ktorej srdcom sa už čoskoro stane nová autobusová stanica, ktorá spoločne s projektmi Twin City, Twin City Tower, administratívnou vežou Nivy Tower a priestranným bulvárom vytvorí základ na modernú, bezpečnú a komfortnú mestskú štvrť," uvádza v dokumentácii developer. Plánovaný polyfunkčný objekt B7 má stáť na pozemku vymedzenom ulicami Továrenská, Bottova i Chalupkova.



Jeho výstavba je však priamo podmienená premiestnením existujúcich prevádzok do nových priestorov a následným zbúraním Centra Bottova. Investor odhaduje v zámere spustenie búracích prác na prelome rokov 2020 a 2021. Začiatok výstavby predpokladá v roku 2021 a jej ukončenie o dva roky neskôr. Investičné náklady predbežne odhaduje na 72 miliónov eur.



"Polyfunkčný objekt B7 bude mať moderný architektonický výraz. Hmota bude tvorená členenou zástavbou. Prvých osem podlaží vytvára podnož, z ktorej vystupuje ďalej 11 podlaží veže. Na 20. ustúpenom podlaží sú technické priestory. Dizajn fasády bude tvorený hlavne presklenou fasádou," vysvetľuje v zámere developer. Objekt má mať maximálne 19 nadzemných podlaží administratívy, jedno technické podlažie a tri podzemné podlažia.



Zámer výstavby budovy je predložený v dvoch variantoch. Prvý predpokladá odvod dažďových vôd zo striech do vonkajšej kanalizácie, pričom druhá časť bude zaústená do akumulačnej nádrže dažďových vôd slúžiacej na polievanie.



Druhý variant, ktorý je označený v dokumentácii ako optimálny, počíta s odvodom dažďových vôd zo striech do vsakovacích blokov. Druhá časť dažďových vôd bude aj pri tomto riešení zaústená do akumulačnej nádrže dažďových vôd slúžiacej na polievanie. Investor uvažuje vybudovať celkovo 393 parkovacích miest. S ostatnými parkovacími miestami ráta v parkovacom dome, na ktorý je vydané stavebné povolenie.