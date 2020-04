IUR: Na záväzné stanovisko Bratislavy čakajú developeri dlhé mesiace

Bratislava 3. apríla (TASR) – Od podania žiadosti po zverejnenie záväzného stanoviska na potrebu územného konania prejde pri bytovej výstavbe v Bratislave v priemere 275 dní. Upozornil na to Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) s tým, že po vydaní záväzného stanoviska hlavného mesta čaká bytové projekty ešte ďalší dlhý povoľovací proces. IUR tvrdí, že mesto Bratislava a developeri chcú tento čas elektronizáciou i ďalšími opatreniami skrátiť na 60 dní. Magistrát to pre TASR potvrdil s tým, že od februára nastala zmena k lepšiemu.



Pre stanoviská, ktoré sa vyjadrovali k bytom a apartmánom, bol priemerný čas od podania žiadosti po zverejnenie stanoviska 275 dní. Medián predstavoval 227 dní, teda viac ako sedem mesiacov. "Stále ide len o jedno z desiatok stanovísk a po jeho vydaní čaká projekty zvyšná časť povoľovacieho procesu. Aj toto dlhé obdobie má vplyv na vysoké ceny bytov v Bratislave," povedal výkonný riaditeľ IUR Juraj Suchánek. S dĺžkou konania nie sú podľa neho spokojní ani žiadatelia o stanoviská a ani nové vedenie hlavného mesta.



Bratislavský magistrát pre TASR uviedol, že záväzné stanovisko hlavného mesta k investičnej činnosti je jediným dokumentom, ktorým sa mesto vyjadruje k súladu navrhovaného zámeru so zásadami a regulatívmi územného plánu. "Posudzuje v ňom široké spektrum kritérií a podmienok aj pre ďalšiu prípravu zámeru a z tohto hľadiska je podstatným podkladom pre rozhodovanie stavebného úradu v územnom konaní," priblížil hovorca Bratislavy Peter Bubla.



V prípade časovej náročnosti prípravy stanoviska uviedol, že sa na spracovaní podieľajú viaceré útvary magistrátu a nie je nezvyčajné, že predkladanú dokumentáciu je potrebné prepracovať či doplniť o údaje a výkresy, nutné na komplexné posúdenie zámeru. "To v konečnom dôsledku predlžuje celkový čas jeho vystavenia," podotkol Bubla.



Mesto Bratislava tvrdí, že od nástupu nového vedenia pracovalo na tom, aby sa proces vydávania záväzných stanovísk skrátil. Popri riešení starších problémových prípadov realizovalo aj vývoj aplikácie, ktorá celý proces zelektronizovala. "Túto aplikáciu spustilo mesto 1. februára. K jej nesporne najväčšej výhode pre žiadateľov patrí fakt, že mesto pri elektronickom spracovaní žiadosti garantuje lehotu 60 pracovných dní. Z doterajšej praxe vieme, že to trvá kratšie," skonštatoval Bubla.



Ako spresnil, zatiaľ čo vo februári bolo 15 percent žiadostí podaných elektronicky, v marci to bolo už takmer 40 percent. Hlavné mesto vyzýva všetkých potenciálnych žiadateľov, aby svoje žiadosti adresovali mestu elektronicky a zabezpečili si tak nielen skoršie vybavenie svojej žiadosti, ale prispeli aj k nešíreniu nákazy novým koronavírusom. Odpadne tým totiž nutnosť fyzickej manipulácie so spisom. Žiadosti je možné podávať priamo na webovej stránke hlavného mesta bratislava.sk/sk/chcem-stavat.