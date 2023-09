Bratislava nebude pokutovať všetky porušenia chodníkovej novely

Bratislava 29. septembra (TASR) - Počas prvých týždňov po spustení tzv. chodníkovej novely bude mestská polícia v Bratislave riešiť neoprávnené parkovanie prednostne napomenutím. Platiť to však nebude pre vážnejšie situácie ako parkovanie pri priechodoch pre chodcov či prípady, keď na chodníkoch nebude zachovaný dostatočný priestor pre chodcov. Takéto priestupky budú naďalej riešené pokutami. Informuje o tom hlavné mesto. Novela zákona o cestnej premávke, ktorá zakazuje parkovanie na chodníkoch, začne platiť 1. októbra.



"Zámerom určite nie je od prvého dňa vo veľkom vyberať pokuty. Je dôležité, aby obyvatelia využili toto obdobie práve na zmenu návykov a v prípade chodníkov parkovali výlučne tam, kde to dopravné značenie jasne určuje," konštatuje bratislavský magistrát, ktorý chodníkovú novelu považuje za krok správnym smerom na zabezpečenie poriadku na uliciach a zvýšenie komfortu a bezpečnosti peších.



Mestská polícia nedávno informovala, že všetky prijaté oznámenia na nedodržiavanie pravidiel budú preverované a zistené porušenia riešené zákonným spôsobom. Využívať bude najmä inštitút objektívnej zodpovednosti, keď príde pokuta majiteľovi vozidla na adresu trvalého bydliska. V tomto prípade je výška sankcie pevne stanovená na 78 eur. Ak ju uhradí do 15 dní od jej doručenia, znižuje sa dve tretiny sumy, teda na 52 eur.



V prípade riešenia priestupku priamo na mieste sa pokuta v blokovom konaní môže vyšplhať do výšky 50 eur. V prípade závažného dopravného priestupku hrozí bloková pokuta do 150 eur.



Mestská polícia v súčasnosti analyzuje vyťaženie hliadok s tým, že plánuje posilniť denné služby, aby vedela zvládnuť nápor volajúcich. Po skúsenostiach z minulosti očakáva prvé oznamy už krátko po polnoci. Momentálne tiež vyhodnocuje, v ktorých oblastiach je situácia s parkovaním vozidiel na chodníkoch najkritickejšia, teda kde najviac ohrozujú chodcov.



Zákaz parkovania na chodníkoch bude platiť celoplošne. Výnimkou budú len úseky, na ktorých to umožní príslušné dopravné značenie alebo dopravné zariadenie. Parkovať na chodníkoch budú môcť aj naďalej bicykle, kolobežky (aj s pomocným motorčekom) a motocykle, pri ktorých ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 metra.