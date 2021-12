OZ Národné kultúrne a kongresové centrum si za štúdiou stojí

Bratislava 20. decembra (TASR) - Iniciátor vzniku Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC) v Bratislave - občianske združenie (OZ) NKKC si po odbornej stránke stojí za zverejnenou štúdiou realizovateľnosti projektu a ohradzuje sa voči "nepodloženým útokom" developerov, ktorí dokument spochybňujú a označujú ho za "šitý na mieru".



OZ NKKC pripomína, že štúdiu dali vypracovať v súlade s uznesením súčasnej vlády a posudzoval ju aj Útvar hodnoty za peniaze. Deklaruje, že počas celého procesu transparentne komunikovalo so zúčastnenými subjektami, k čomu vie doložiť potrebnú dokumentáciu.



Pracovná skupina pristupovala podľa združenia k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti odborne, nezávisle a transparentne. "Vychádzala len z tých podkladov, ktoré jej boli poskytnuté od oslovených developerov," podotklo. Martin Javorček z pracovnej skupiny odmieta akékoľvek prepojenie ich skupiny na ktoréhokoľvek z troch finálne posudzovaných kandidátov. "Zaručujeme sa za to, že štúdia uskutočniteľnosti bola realizovaná odborne s cieľom posunúť diskusiu o vzniku kultúrneho a kongresového centra na vyššiu odbornú úroveň, čomu má slúžiť samotná štúdia ako dôležitý informačný podklad," povedal.



OZ NKKC tvrdí, že nerozhodovalo o lokalite, ale na základe vopred známych kritérií hodnotilo finálne tri projekty a odporučilo v štúdii uskutočniteľnosti projekt s najmenšími rizikami, ktorý je realizovateľný v časovom horizonte do slovenského predsedníctva v Rade EÚ v roku 2030. Na základe spracovanej štúdie môže podľa združenia vláda SR rozhodnúť o ďalších krokoch.



OZ NKKC označilo v štúdii lokalitu Trnavského mýta v Bratislave a plánovaný projekt Nový Istropolis od developera Immocap ako najvhodnejší a najmenej rizikový pre vznik NKKC. Združenie si za svojím rozhodnutím stojí. "Projekt Nový Istropolis je v najpokročilejšej fáze s veľmi podrobným spracovaním," podotklo združenie.



V dvoch ďalších vo finálne posudzovaných projektoch - prestavba Incheby od rovnomennej spoločnosti a projekt Nového Lida od developera J&T Real Estate (JTRE) identifikovala pracovná skupina väčšie riziká. Pri Inchebe bol podľa pracovnej skupiny zámer z hľadiska rozpracovanosti troch finálne hodnotených projektov najmenej pripravený. Projekt Nové Lido bol síce kvalitne pripravený návrh vo forme architektonickej štúdie, je však situovaný do lokality, ktorej v súčasnosti chýba a aj v najbližšej budúcnosti bude chýbať základná infraštruktúra. Taktiež je tu, ako tvrdí, potrebná zmena územného plánu situovanej lokality.



Incheba a JTRE považujú postup OZ NKKC za netransparentný, neobjektívny a šitý na mieru pre jedného uchádzača. Ku kritike sa pridal aj minister financií Igor Matovič (OĽANO), ktorý to nazval "kongresový oser". Úspešný developer Immocap tvrdenia konkurencie odmieta a je o NKKC pripravený rokovať.