Petržalka hospodárila v roku 2020 s prebytkom vyše 5,87 milióna eur

Bratislava 1. júla (TASR) – Bratislavská Petržalka hospodárila v minulom roku s prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu vo výške viac ako 5,87 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mestskej časti za rok 2020, ktorý tento týždeň schválili miestni poslanci. Zostatok finančných operácií je viac ako 1,12 milióna eur. Finančné prostriedky presunú do rezervného fondu.



Prebytok financií bol spôsobený daňovými príjmami, ktoré svojou výškou predstavujú najvýznamnejšiu časť príjmov mestskej časti. Najvyššími príjmovými položkami sú príjmy z podielových daní. Ide o daň z príjmov fyzických osôb, daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad. Starosta Petržalky Ján Hrčka zároveň za "veľké plus" považuje, že mestská časť sa financie snažila skonsolidovať už počas nastupujúcej pandémie, keďže jej dosah na rozpočty samospráv sa nedal odhadnúť.



"Paradoxne, najnovší prebytkový výsledok nášho hospodárenia je najlepší za posledných 15 rokov, čo pokladám za veľmi pozitívnu správu. Ušetrené financie sa budeme snažiť v nasledujúcom období využiť naozaj zmysluplne," uviedol pre TASR Hrčka. Pôjde o kompenzáciu dosahov koronakrízy z pohľadu obyvateľov a návštevníkov Petržalky, ako aj na realizáciu viacerých projektov. Dôraz bude samospráva stále klásť aj na spolufinancovanie z externých zdrojov.



Napriek dvom vlnám pandémie sa mestskej časti podarilo vlani zrealizovať niekoľko významných projektov. Za najväčší projekt označuje petržalský parkovací systém, ktorý síce spustili v novembri 2019, ale do praxe sa začal zavádzať až v roku 2020. Vyznačených bolo viac ako 17.000 parkovacích miest a viac ako 1700 vyhradených parkovacích miest. Do parkovacieho systému sa zaregistrovalo viac ako 35.000 rezidentov a takmer 39.000 vozidiel. Počet obyvateľov s trvalým pobytom sa zvýšil o 1200.



Mestská časť investovala značné financie aj do oblasti vzdelávania. Pre zvýšenie kapacít zrekonštruovala existujúce priestory materských škôl, novým zariadením za 90.000 eur vybavila jedálne a kuchyne v 14 materských a šiestich základných školách. Na niektorých základných školách odstránila tiež havarijný stav toaliet a stúpačiek. Nie všetky projekty sa samospráve podarilo zrealizovať. Napríklad projekt rekonštrukcie a vybavenia odborných učební v základných školách sa presúva na ďalší rok.