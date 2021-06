Bratislava plánuje spustenie parkovacej politiky v prvých zónach

Bratislava 12. júna (TASR) – Mesto Bratislava plánuje spustiť parkovaciu politiku v prvých zónach od 1. októbra. Bude to v Petržalke, v Novom Meste v časti Tehelné pole či v Krasňanoch v Rači. Postupne sa budú pridávať ďalšie zóny. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová. Zoznam zón nie je uzavretý, bratislavské mestské časti môžu navrhovať aj ďalšie lokality, s ktorými sa zapoja do celomestskej parkovacej politiky. Spúšťané budú podľa mesta až po dostatočnej príprave.



"To môže byť aj v ďalších mesiacoch, prípadne v horizonte roka-dvoch od štartu (1. októbra)," poznamenala Rajčanová. Magistrát deklaruje, že predlžovanie lehoty súťaže pre obstaranie IT služby Parksys neohrozí spustenie parkovacej politiky na jeseň. Mesto má pripravené alternatívne riešenie a tvrdí, že bude funkčné.



Na júnové rokovanie mestských poslancov zároveň predkladá novelu VZN o dočasnom parkovaní z roku 2019, ktorým mestskí poslanci odsúhlasili zavedenie parkovacej politiky. V prílohe novely sú určené aj zóny dočasného parkovania v mestských častiach Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Nové Mesto, Petržalka, Rača, Ružinov či Vrakuňa. "Zoznam zón v uvedenom VZN je navrhnutý mestskými časťami, pričom ešte Nové Mesto a Staré Mesto uvažujú zaslať svoje návrhy v priebehu júna na dopracovanie do VZN pred jeho finálnym schvaľovaním v zastupiteľstve. Ide o zoznam, kde sa počíta so zavedením parkovacej politiky, zavedenie však bude postupné, nie všade bude regulácia spustená od 1. októbra," spresnila hovorkyňa.



Novela VZN podľa magistrátu vylepšuje niektoré časti pôvodne schváleného nariadenia. Vysvetľuje to tým, že v súčasnosti má samospráva už viac podrobností o regulácii parkovania v Bratislave, a to z pilotných zón v Petržalke a v Novom Meste, ale tiež z dopravných prieskumov a analýz, či z konzultácií s inými porovnateľnými mestami v Európe.



"Reflektovali sme napríklad oprávnené požiadavky obyvateľov, ktorí potrebujú opatrovateľskú službu alebo sa sami starajú o zdravotne ťažko postihnutú osobu a potrebujú vyšší počet hodín na parkovanie na účel poskytovania starostlivosti," ozrejmila Rajčanová. V zmene VZN preto magistrát predkladá návrh, aby osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej je poskytovaná osobná asistencia, mala nárok na návštevnícku kartu s 500 hodinami ročne. Tie bude môcť poskytnúť svojmu opatrovateľovi.



Mesto taktiež podmieňuje vydanie parkovacej karty platnou technickou a emisnou kontrolou, čo okrem ekologického aspektu má umožniť riešiť problém s vrakmi. V novele samospráva zavádza napríklad tiež širšie oblasti platnosti kariet, aby rezident bývajúci na hranici zóny mohol zaparkovať aj na blízkej ulici už v susednej zóne.



V roku 2019 schválené ceny v rámci parkovacej politiky ostávajú nezmenené. Rezident za prvé auto zaplatí na rok 39 eur, za druhé auto 150 eur na rok a za tretie auto 500 eur na rok. Vodiči, ktorí nemajú trvalý pobyt v hlavnom meste, budú podľa typu zóny platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Magistrát však dáva možnosť zaviesť aj zľavnené parkovné, napríklad v časoch, keď regulácia parkovania v danej lokalite nie je až tak potrebná.