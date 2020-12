Bratislava plánuje v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom 431,9 mil.eur

Bratislava 2. decembra (TASR) - Mesto Bratislava plánuje v roku 2021 hospodáriť s rozpočtom vo výške 431,9 milióna eur. Vyplýva to z návrhu mestského rozpočtu na roky 2021 - 2023, ktorým magistrát chce zabezpečiť realizáciu ambicióznych cieľov v oblasti rozvoja mesta aj napriek zložitej makroekonomickej situácii spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. Návrh rozpočtu môže verejnosť momentálne pripomienkovať a 17. decembra sa ním budú zaoberať bratislavskí mestskí poslanci.



"Hlavnou ambíciou rozpočtu na roky 2021 - 2023 je pokračovanie rozpracovaných projektov mesta napriek zhoršenej makroekonomickej situácii, predovšetkým v oblasti dopravy a verejnej infraštruktúry, životného prostredia, kvalitnejšej údržby mesta, sociálnej spravodlivosti," deklaruje hlavné mesto.



V oblasti dopravy rozpočet počíta s finančným vyrovnaním modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály z tohto roka a hlavne s realizovaním výstavby druhej etapy električkovej trate v bratislavskej Petržalke v priebehu rozpočtovaných rokoch 2021 - 2023. Ráta sa aj s prípravou modernizácií električkových tratí na Ružinovskej a Vajnorskej, novej trati v území Nív, obnovou vozidlového parku Dopravného podniku Bratislava, spustením mestskej parkovacej politiky a výstavbou parkovísk. Taktiež aj s realizáciou rozšírenia Harmincovej ulice v Dúbravke a Petržalskej ulice v Čunove.



V Sade Janka Kráľa plánuje mesto pokračovať s revitalizáciou a zanedbanou údržbou. Na základe inventarizácie svojich stromov mesto počíta s ich kvalitnejšou starostlivosťou. Takisto počíta s pokračujúcou výsadbou nových stromov nad rámec náhradnej výsadby. Metropolitný inštitút Bratislavy má pokračovať v realizácii súťaží návrhov na viaceré kľúčové verejné priestory v Bratislave. "V oblasti údržby sa zvyšujú výdavky na postupné dobudovanie komunálneho podniku mesta s cieľom skvalitniť zimnú a letnú údržbu ciest a chodníkov, a to aj v spolupráci s mestskými časťami. V oblasti sociálnej spravodlivosti a dostupného bývania pripravuje mesto súťaže na viaceré nájomné bytové domy, ktoré sa budú v rokoch 2021 - 2023 projektovať a očakáva sa začiatok výstavby prvých bytov," spresnila samospráva v návrhu.



Hlavné mesto plánuje aj rekonštruovať byty vo svojom vlastníctve, so zámerom vytvoriť náhradné nájomné byty a znižovať postupne zoznam čakateľov na náhradný nájomný byt. Samospráva chce pokračovať v aktívnej práci v oblasti pomoci ľuďom bez domova a vylúčeným komunitám, podporovať pilotné projekty "housing first" a aktívne spolupracovať s tretím sektorom.



"Pandémia nového koronavírusu počas roku 2020 spôsobila priame aj nepriame výpadky v príjmoch mesta a jeho organizáciám vo výške viac ako 25 miliónov eur. Fiškálnym cieľom mesta bude preto kontrolovane zabezpečiť realizáciu plánovaných rozvojových projektov mesta tak, aby bol dlh mesta v každom okamihu pod kontrolou," deklaruje magistrát.



Dočasné zvýšenie dlhového zaťaženia hlavného mesta nad 53,7 percenta v roku 2021 (v roku 2022 má klesnúť opäť pod 50 percent) bude podľa samosprávy pravdepodobne nevyhnutné hlavne pre začiatok výstavby druhej etapy petržalskej električkovej trate, časovému nesúladu jej financovania z európskych zdrojov a pre začatie realizácie viacerých pripravovaných rozvojových projektov.



Návrh rozpočtu neuvažuje so zvyšovaním miestnych daní, ale predpokladá ich lepší výber, a to aj nedoplatkov.