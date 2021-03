V hre je päť lokalít na Národné kultúrne a kongresové centrum

Bratislava 11. marca (TASR) - Po dvoch kolách prieskumu trhu je v hre päť lokalít na vznik Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC) v Bratislave. Pracovná skupina oslovila 13 subjektov so žiadosťou o spoluprácu na projekte NKKC. Osem z oslovených prejavilo záujem spolupracovať a šesť dokázalo aj navrhnúť vhodný pozemok v ich vlastníctve. Išlo o spoločnosti HB Reavis, Immocap, Incheba, J&T Real Estate, Lucron a Rímskokatolícka cirkev. Pracovná skupina teraz zozbiera informácie o pozemkoch a prípadných projektoch, aby dokázala posúdiť najvhodnejšiu lokalitu. TASR o tom informovali z občianskeho združenia NKKC.



"Cieľom je vybrať najlepšie možné miesto na vznik NKKC, a to na základe exaktných analytických dát. Našou ambíciou je mať v Bratislave centrum s globálnym potenciálom, ktoré v rámci kongresového turizmu priláka vedcov, lekárov, farmaceutov, investorov, solventných návštevníkov, ktorí pomôžu nakopnúť segment reštaurácií, hotelov a služieb, ktorý bol počas pandémie na Slovensku najpostihnutejší," uviedol Róbert Vass z NKKC. Medzi oslovenými subjektmi boli aj mesto Bratislava, ministerstvo dopravy, ministerstvo kultúry, Penta Real Estate, YIT, Cresco, ako aj Eset.



Martin Valihora z NKKC si myslí, že vďaka zdravej konkurencii sa podarí vybojovať výhodnejšie podmienky od kandidátov. "Pre mňa ako zástupcu kultúrnej časti združenia NKKC je kľúčové, aby finálna lokalita a projekt spĺňali všetky potrebné parametre z pôvodného zámeru multifunkčného centra smerom ku kultúre aj ku kongresu," poznamenal.



Zozbierané údaje a dáta budú vstupovať do štúdie uskutočniteľnosti, ktorá má posúdiť najvhodnejšie formy výstavby a lokality. Štúdiu má občianske združenie predložiť v polovici tohto roka, následne ju zhodnotí Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR, Protimonopolný úrad, ako aj Európska komisia. Združenie NKKC tvrdí, že sa nehľadá iba vhodný pozemok, ale aj partner, od ktorého sa očakáva, že sa bude finančne podieľať na projekte. Na to podľa združenia pozitívne reagovali všetci záujemcovia.



Miroslav Križan z NKKC deklaruje, že intenzívne komunikujú so štátom i ďalšími subjektmi. Usmernenia podľa neho síce celú prípravu pribrzdili, ale zvyšujú jej transparentnosť i kvalitu. "Otázka už dnes nestojí, koľko peňazí dostanú záujemcovia, ale kto z nich vie projekt čo najviac podporiť a finančne na ňom participovať, čo výrazne zvyšuje hodnotu za peniaze celého projektu," skonštatoval.



Nové NKKC by malo v Bratislave vyrásť v najbližších rokoch.