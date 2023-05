Bratislava považuje tvrdenia OĽANO o dohode s vládou za klamstvá

Bratislava 16. mája (TASR) - Mesto Bratislava sa ohradilo voči tvrdeniam OĽANO o tajnej dohode s Úradom vlády SR, na základe ktorej malo dostať 50 miliónov eur. Podľa magistrátu ide o ďalšie z účelových klamstiev lídra hnutia Igora Matoviča, ďalší z útokov na hlavné mesto Slovenskej republiky a cez mesto aj na Progresívne Slovensko. V reakcii pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.



"Aj keby Bratislava takýchto 50 miliónov dostala, stále by to bolo menej, ako atómovky Igora Matoviča a poslanca Vetráka zobrali Bratislave od minulého roka," dodala hovorkyňa.



Poslanci OĽANO v utorok informovali o podozrení, že mesto Bratislava dostane od vlády 50 miliónov eur, ktoré zvýšili z balíka pomoci. Apeluje na ich férové rozdelenie obciam a mestám na Slovensku, údajný postup vlády kritizuje. Argumentuje prepojeniami predsedu vlády odborníkov Ľudovíta Ódora a prezidentky Zuzany Čaputovej na Progresívne Slovensko, s ktorým je spájaný aj primátor Bratislavy Matúš Vallo. Hnutie vyzvalo premiéra, aby sa vyjadril, ako k tomu pristúpi.