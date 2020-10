Mesto Bratislava: Práce na električkovej radiále sa blížia k záveru

Bratislava 2. októbra (TASR) - Práce na rekonštrukcii Dúbravsko-karloveskej radiály sa podľa hlavného mesta blížia k záveru, posledná etapa od tunela po Molecovu ulicu má byť v záverečnom procese povoľovania. Primátor Bratislavy Matúš Vallo ubezpečuje, že práce by mali trvať už len niekoľko týždňov a cestujúci by sa mali dočkať rýchlejšej a pohodlnejšej dopravy. Niektorí obyvatelia sú však napriek tvrdeniam kompetentných skeptickí.



Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy už dostal od bratislavského magistrátu žiadosť o predčasné užívanie stavby, kraj zároveň spúšťa samotné konanie na predčasné užívanie. Po doručení všetkých podkladov a vykonaní skúšok chce kraj vydať povolenie na predčasné užívanie čo najskôr. "Ide o zložitý administratívny proces a robíme všetko pre to, aby sme povolenie mohli vydať čo najskôr. Modernizácia električkovej trate v Karlovej Vsi a Dúbravke je významný dopravný projekt a blíži sa k spusteniu," vyjadril sa predseda BSK Juraj Droba.



Podľa magistrátu sa už minulý týždeň dobetónoval posledný úsek jazdnej dráhy električky, realizujú sa posledné práce na dokončovaní zastávok MHD, začalo sa s kladením rozchodníka od tunela smerom do Karlovej Vsi, osadené boli nové stožiare trakčného vedenia. Práce pokračujú aj na chodníkoch, obrubníkoch i na samotnej vozovke tak, aby sa mohla premávka v smere do centra obnoviť v obidvoch jazdných pruhoch. "Ostáva už iba niekoľko týždňov a rekonštrukcia, ktorá niekoľko mesiacov znepríjemňovala život vodičom aj cestujúcim, bude dokončená a doprava v meste sa stane rýchlejšou, pohodlnejšou a modernejšou," zhodnotil Vallo.



Podľa diskusie na sociálnej sieti si však nie sú niektorí obyvatelia istí, že sa práce stihnú dokončiť v termíne. "Ja budem trpezlivý až vtedy, keď všetci robotníci budú robiť. Takýmto štýlom to nestihnete ani do ďalších Vianoc," odkazuje Ivo Bugala. Na zdĺhavosť prác poukazuje napríklad aj Dušan Rybár. "Denne sa tam dá narátať desiatky postávajúcich robotníkov a je jedno v akú hodinu. Samozrejme, že sa nič nestíha," píše. Problém vidí aj v tom, že mesto je aktuálne na mnohých miestach "nesystémovo" rozkopané. Obyvateľka Soňa Citovická Trnková sa zasa pýta, či bude Molecova v stave, že tam "chodcom nepôjde nonstop o život".



Posledná etapa rekonštrukcie Dúbravsko–karloveskej radiály od tunela po Molecovu mala trvať od mája do septembra 2020. Termín spustenia električkovej dopravy po zrekonštruovanej radiále v celom úseku, teda od tunela do Dúbravky, sa posunul na 26. októbra. Dôvodom predĺženia je predovšetkým neskorší začiatok rekonštrukcie spôsobený pandémiou ochorenia COVID-19. Ku sklzu prispeli i ďalšie komplikácie.



Rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Realizuje ju vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála. Modernizáciu zaplatia z európskych peňazí. Okrem kompletnej výmeny koľají a trakčného vedenia majú pribudnúť bezbariérové zástavky, mobiliár či elektronické tabule, zásadnou zmenou je tiež vybudovanie dvoch prestupných uzlov - Molecova a Damborského. Novinkou má byť aj zelený povrch trate.