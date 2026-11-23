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Bratislava pri predĺžení električky na letisko zohľadní železnicu
Pokiaľ ide o aktuálne napojenie letiska na mestskú hromadnú dopravu (MHD), Dopravný podnik Bratislavy (DPB) tento rok už trikrát posilnil linku 61 premávajúcu na letisko.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Hlavné mesto SR Bratislava pri príprave predĺženia električkovej trate z Ružinova až na letisko zohľadňuje aj plánované železničné napojenie letiska uvedené v územnom pláne, ktorého príprava je v kompetencii Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Prvá etapa tohto prepojenia so železničnou traťou je výstavba Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Ružinov. Pre TASR to v pondelok potvrdil hovorca Bratislavy Peter Bubla.
Predĺženie električkovej trate je podľa neho rozdelené na tri etapy. „S prvou etapou, ktorou je predĺženie ružinovskej radiály po budúci železničný TIOP Ružinov, sme aktuálne vo fáze ukončeného verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie na projekt s tým, že zmluva o dielo s vysúťaženým zhotoviteľom je podpísaná,“ vysvetlil. Zostávajúca druhá a tretia etapa predĺženia trate je podľa neho v štádiu spracovania technicko-ekonomickej štúdie.
Pokiaľ ide o aktuálne napojenie letiska na mestskú hromadnú dopravu (MHD), Dopravný podnik Bratislavy (DPB) tento rok už trikrát posilnil linku 61 premávajúcu na letisko. „Vzhľadom na nárazový dopyt, napríklad po pristátí viacerých letov v krátkom slede, však môže dochádzať k naplneniu vybraných spojov. Riešením tohto nedostatku by malo byť v budúcnosti nasadenie megatrolejbusov a neskôr aj električiek, ktoré už majú dostatočný počet miest aj pre nárazový dopyt cestujúcich,“ poznamenal Bubla.
Predĺženie električkovej trate by podľa neho zároveň umožnilo zaviesť priame spojenie letiska, pripravovanej železničnej zastávky Ružinov, autobusovej stanice, centra mesta a hlavnej stanice električkami. DPB priebežne vyhodnocuje dáta o počte prepravených cestujúcich a ak sa preukáže dlhodobá zmena v návykoch cestujúcich, je pripravený flexibilne upraviť premávku MHD podľa kapacitných a finančných možností.
„Ak by ŽSR vybudovali TIOP Ružinov a zároveň by Ministerstvo dopravy SR zabezpečilo, aby vlaky z Viedne nekončili v Petržalke, ale pokračovali ďalej cez novú stanicu Ružinov, tak práve tam by sa dalo prestúpiť na električku a pohodlne sa odviezť na bratislavské letisko,“ dodal Bubla.
ŽSR pre TASR už potvrdili, že výhľadovo uvažujú nad odbočkou k letisku s príjazdom od Bratislavy-Petržalky. Pre túto trasu sa naďalej zachováva územná rezerva. „Železničná odbočka by viedla z oblasti Vrakune k letisku. Trať by bola vedená v tuneli a stanica pri letisku by bola podzemná,“ uviedla hovorkyňa ŽSR Petra Lániková. Význam odbočky spočíva najmä v možnosti zaviesť priame vlakové spojenie medzi letiskami Schwechat a Bratislava. „Od napojenia zo smeru od železničnej stanice Bratislava-Nové Mesto sa upustilo pre priestorové obmedzenia spôsobené zámerom zdvojkoľajnenia trate na Dunajskú Stredu. Pre napojenie od stanice Bratislava-Nové Mesto by sa muselo nájsť nové technické riešenie,“ podotkla.
Predĺženie električkovej trate je podľa neho rozdelené na tri etapy. „S prvou etapou, ktorou je predĺženie ružinovskej radiály po budúci železničný TIOP Ružinov, sme aktuálne vo fáze ukončeného verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie na projekt s tým, že zmluva o dielo s vysúťaženým zhotoviteľom je podpísaná,“ vysvetlil. Zostávajúca druhá a tretia etapa predĺženia trate je podľa neho v štádiu spracovania technicko-ekonomickej štúdie.
Pokiaľ ide o aktuálne napojenie letiska na mestskú hromadnú dopravu (MHD), Dopravný podnik Bratislavy (DPB) tento rok už trikrát posilnil linku 61 premávajúcu na letisko. „Vzhľadom na nárazový dopyt, napríklad po pristátí viacerých letov v krátkom slede, však môže dochádzať k naplneniu vybraných spojov. Riešením tohto nedostatku by malo byť v budúcnosti nasadenie megatrolejbusov a neskôr aj električiek, ktoré už majú dostatočný počet miest aj pre nárazový dopyt cestujúcich,“ poznamenal Bubla.
Predĺženie električkovej trate by podľa neho zároveň umožnilo zaviesť priame spojenie letiska, pripravovanej železničnej zastávky Ružinov, autobusovej stanice, centra mesta a hlavnej stanice električkami. DPB priebežne vyhodnocuje dáta o počte prepravených cestujúcich a ak sa preukáže dlhodobá zmena v návykoch cestujúcich, je pripravený flexibilne upraviť premávku MHD podľa kapacitných a finančných možností.
„Ak by ŽSR vybudovali TIOP Ružinov a zároveň by Ministerstvo dopravy SR zabezpečilo, aby vlaky z Viedne nekončili v Petržalke, ale pokračovali ďalej cez novú stanicu Ružinov, tak práve tam by sa dalo prestúpiť na električku a pohodlne sa odviezť na bratislavské letisko,“ dodal Bubla.
ŽSR pre TASR už potvrdili, že výhľadovo uvažujú nad odbočkou k letisku s príjazdom od Bratislavy-Petržalky. Pre túto trasu sa naďalej zachováva územná rezerva. „Železničná odbočka by viedla z oblasti Vrakune k letisku. Trať by bola vedená v tuneli a stanica pri letisku by bola podzemná,“ uviedla hovorkyňa ŽSR Petra Lániková. Význam odbočky spočíva najmä v možnosti zaviesť priame vlakové spojenie medzi letiskami Schwechat a Bratislava. „Od napojenia zo smeru od železničnej stanice Bratislava-Nové Mesto sa upustilo pre priestorové obmedzenia spôsobené zámerom zdvojkoľajnenia trate na Dunajskú Stredu. Pre napojenie od stanice Bratislava-Nové Mesto by sa muselo nájsť nové technické riešenie,“ podotkla.