Súťažné podklady stavby petržalskej trate budú v auguste

Bratislava 18. júna (TASR) – Mesto Bratislava súbežne s prípravou dokumentácie chystá aj súťažné podklady na výber zhotoviteľa pre druhú etapu električkovej trate v Petržalke (Bosákova – Janíkov dvor). Výberové konanie na zhotoviteľa stavby plánuje magistrát zverejniť do konca augusta. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.



„Keďže plánujeme stavbu električkovej trate financovať prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, pred vyhlásením verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby musí prebehnúť 1. ex-ante kontrola na ministerstve dopravy a výstavby," spresnila.



Pripravené súťažné podklady plánuje magistrát predložiť na kontrolu v týchto dňoch. Dokumentáciu pre štátnu expertízu na rezort dopravy a výstavby odovzdali v marci.



Mesto deklaruje, že postupuje podľa harmonogramu, ktorý určuje koniec stavby na rok 2023. „Zatiaľ pracujeme na potrebných dokumentáciách pre začiatok stavby a jej rozbehnutie – preto to navonok môže pôsobiť, akoby sa nič nedialo, avšak pracuje sa na zodpovednej príprave všetkých náležitostí," uviedol magistrát v komentári na sociálnej sieti.



Predĺženie električkovej trate až po Janíkov dvor má odbremeniť súčasnú dopravnú situáciu v Petržalke. Električková trať bude mať celkovú dĺžku 3,8 kilometra, sedem zastávok v úseku od Rusovskej cesty po Janíkov dvor cez centrálnu petržalskú os. Súbežne s radiálou vybudujú cyklotrasy, cesty i chodníky k zastávkam. Predpokladané náklady na projekt sú 114 miliónov eur s DPH. Hlavné mesto zároveň spolu s Petržalkou pracujú aj na rozvoji celého územia, ktorým nová električková trať povedie.



Projekt sa musí zrealizovať najneskôr do konca roka 2023, ak chce mesto využiť eurofondy. Pred troma rokmi ešte Bratislava predpokladala začatie stavby v roku 2018 a dokončenie v roku 2020. Riešenie námietok obyvateľov, odborníkov či dopravných policajtov však stálo mesto rok a sedem mesiacov.