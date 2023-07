Bratislava pripúšťa zmeny VZN o dani z ubytovania,no len pre internáty

Bratislava 12. júla (TASR) - Hlavné mesto pripúšťa zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dani za ubytovanie. Týkať sa má však len vysokoškolských internátov a rozšírenia okruhu osôb oslobodených od dane. Bratislavský magistrát pre TASR potvrdil diskusiu na túto tému s Univerzitou Komenského (UK) v Bratislave. Práve vedenie jej internátov Mlyny UK poukázalo na dôsledky zvýšenia sadzby dane od 1. júla.



"Môžeme potvrdiť, že sme v diskusii s univerzitou. Máme záujem vyjsť v ústrety vysokoškolským internátom, otvoriť VZN, aby sa daňová povinnosť nevzťahovala na tie kategórie študentov, ktorí aktuálne výnimku z platenia dane nemajú," uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že o finálnom riešení rokujú.



O prísľube úpravy predmetného VZN informujú na svojom webe aj Mlyny UK. Nedávno poukázali na to, že novou sadzbou dane stúpne ubytovaným cena za letné ubytovanie počas júla a augusta o približne 90 eur na mesiac, v závislosti od dĺžky ubytovania.



"Vzhľadom na procesy súvisiace so schvaľovaním VZN, zástupcovia magistrátu deklarovali začiatok účinnosti nového znenia na 1. január 2024," konštatujú. V prípade, že by zmeny odsúhlasilo bratislavské mestské zastupiteľstvo, by túto daň neplatili osoby pokračujúce v dennej forme štúdia, ktoré sú absolventmi bakalárskeho štúdia ešte nezapísanými na magisterské štúdium, respektíve absolventmi magisterského štúdia ešte nezapísanými na doktorandské štúdium. Rovnako tak aj doktorandi dennej formy štúdia bez ohľadu na ich vek.



Hlavné mesto zároveň odmieta tvrdenia, že pri príprave VZN malo prísť k pochybeniu. Rovnako aj to, že by si daň pre vysokoškolské internáty určilo svojvoľne. Poukazuje na to, že daňová povinnosť týkajúca sa aj internátov vznikla na základe zmeny zákona o miestnych daniach a poplatkoch v gescii ministerstva financií z roku 2021. "Úprava VZN ohľadne dane za ubytovanie teda len nadväzovala a reflektovala na zmenu zákona," podotkol Bubla.



Magistrát tiež pripomína, že daň za ubytovanie nie je novou daňou, má ju pritom každé mesto v prípade viacerých spôsobov ubytovania. Poukazuje tiež na fakt, že sadzba mestskej dane nebola v Bratislave upravovaná od roku 2016. Jej zmenu a zvýšenie odôvodňuje aj legislatívnymi zmenami zo strany bývalej vlády a výpadkami v mestskom rozpočte.



Nové VZN nadobudlo účinnosť 1. júla. Zvýšila sa ním sadzba dane za ubytovanie. V prípade ubytovacích zariadení v Starom Meste bude po novom 3,50 eura na osobu a prenocovanie, na území zvyšných 16 bratislavských mestských častí vo výške troch eur. Pôvodné VZN z roku 2016 určilo jednotnú sadzbu 1,70 eura na osobu a prenocovanie.