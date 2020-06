Rekonštrukcia Jurkovičovej teplárne pokračuje podľa plánu

Bratislava 4. júna (TASR) – Rekonštrukcia bývalej Jurkovičovej teplárne v Bratislave, národnej kultúrnej pamiatky, pokračuje aj napriek negatívam spôsobených pandémiou nového koronavírusu podľa harmonogramu. Termín ukončenia prác, teda koncom leta, zostáva podľa investora naďalej nezmenený. Následne bude podaná žiadosť o kolaudáciu. Priestory by mohli byť pre verejnosť otvorené k začiatku budúceho roka.



"Zaznamenali sme menšie výpadky dodávok zo zahraničia, no snažili sme sa ich nahradiť lokálnymi dodávateľmi. Aj napriek všetkým negatívam, ktoré koronakríza priniesla, sa nám darí dodržať pôvodné termíny," uviedla pre TASR Lenka Vargová zo spoločnosti Penta Investments.



V súčasnosti je kompletne dokončená obnova historickej fasády, na budove sú osadené všetky okná. "V posledných týždňoch sa v teplárni inštaloval svetlík, ktorý je osadený a momentálne sa pracuje na detailoch napojenia. Tým bude budova teplárne úplne uzavretá proti poveternostným vplyvom," poznamenala Vargová s tým, že v najbližšom období by sa tak mali práce presunú do interiéru teplárne.



Koncept Jurkovičovej teplárne je podľa developera od začiatku koncipovaný tak, aby bola zachovaná unikátna atmosféra priestoru a sprístupnená verejnosti. Nachádzať sa tu bude coworkingový priestor, ale aj reštaurácia a kaviareň spojená s galériou, ktoré budú dostupné pre verejnosť.



Rekonštruovaná Jurkovičova tepláreň je súčasťou polyfunkčného komplexu Sky Park s mestským parkom od architektky Zahy Hadid, ktorý vyrastá v bývalej industriálnej zóne medzi ulicami Čulenova, Továrenská a Bottova.



Súčasťou projektu sú aj štyri rezidenčné veže. Prvá z nich čaká na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ďalšie dve sú stále vo výstavbe a odovzdávanie bytov sa očakáva koncom roka. Štvrtá veža disponuje všetkými potrebnými povoleniami, začiatok výstavby bude podľa developera závisieť od vývoja situácie na trhu s nehnuteľnosťami. Pribudnúť majú tiež dve kancelárske budovy. Prvá z nich je momentálne vo výstavbe, ukončenie prác je naplánované na koniec roka. Začiatok výstavby druhej budovy bude závisieť od získania všetkých potrebných povolení.



Súčasťou projektu bude aj nový multifunkčný verejný park s rozlohou viac ako 30.000 štvorcových metrov. "Súčasťou parku bude bežecký chodník, rôzne športoviská, veľké detské ihrisko, výbeh pre psov či vodné plochy a rozmanitý biotop," doplnila Vargová.