Bratislava sa stane dejiskom svetovej vodíkovej konferencie

Bratislava 2. septembra (TASR) – Po tom, ako Ministerstvo hospodárstva (MH) SR predstavilo projekt výstavby dvoch čerpacích staníc na vodík a univerzitný sektor predstavil v spolupráci so súkromnou spoločnosťou prototyp vodíkového autobusu, sa stáva využívanie vodíka v doprave čoraz reálnejšie. Práve o možnostiach a výhodách využívania vodíka budú diskutovať účastníci medzinárodnej konferencie Vodíkové technológie v doprave – pripravení na budúcnosť, ktorú 9. a 10. decembra v Bratislave v spolupráci s MH organizuje Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR.



„Otvoríme témy, ako elektrina verzus vodík či stav výskumu a vývoja na Slovensku v týchto oblastiach,“ uviedol vo štvrtok predseda ÚPV Matúš Medvec. „Prisľúbenú máme účasť tých najzvučnejších mien v automobilovom priemysle. Geografický balans zaručia svetoví lídri v inováciách zo Spojených štátov, Nemecka či Číny,“ dodal.



Európska komisia nedávno predstavila balík návrhov, ktorých cieľom je znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990. Tento cieľ, ale aj klimatická neutralita Európy v horizonte roku 2050 je však dosiahnuteľná len zásadným využívaním energie z obnoviteľných zdrojov či zavádzaním nízkouhlíkovej dopravy. Jednou z možností, ako znížiť emisie v doprave, je náhrada fosílnych palív práve vodíkom.



Šéf ÚPV zdôraznil, že v úradných registroch sa už objavujú patentové prihlášky a prihlášky úžitkových vzorov využívajúce vodík vo všetkých sférach či už v priemysle, alebo v samotnej doprave. Vodík by však mal podľa Medveca suplovať elektromobilitu len tam, kde je to efektívne a o konkrétnej podobe nakoniec rozhodne trh.