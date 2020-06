Bratislava si pre vykrytie dosahov koronakrízy zoberie nové úvery

Bratislava 25. júna (TASR) – Mesto Bratislava si pre očakávané dosahy ekonomickej krízy, spôsobenej pandémiou nového koronavírusu, zoberie nové úvery. Vo štvrtok to odobrilo bratislavské mestské zastupiteľstvo.



Hlavné mesto očakáva dosahy pandémie nového koronavírusu na svoj rozpočet zhruba vo výške 40 miliónov eur. Najväčšie plynú z výpadku podielovej dane, a to vo výške 16 miliónov eur, a z výpadku tržieb Dopravného podniku Bratislava, okolo 15 miliónov eur. Ďalšie dosahy sú spojené s výpadkom dane za ubytovanie - dva milióny eur či iných miestnych daní. Okrem priamych dôsledkov krízy mesto tento rok čelí výpadkom príjmov z odvodov za hazard - štyri milióny eur, spojeným s novým zákonom o hazardných hrách. Rovnako mesto čelí riziku posunu príjmov zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie na financovanie obnovy Karlovesko-dúbravskej radiály pre administratívne prieťahy na strane ministerstva dopravy.



"Hlavné mesto navrhuje dosahy tejto krízy sanovať znížením bežného rozpočtu, znížením kapitálového rozpočtu, zapojením rezervného fondu a načerpaním nového úveru. Podľa aktuálneho modelu dosahov, zrealizovanej zmene rozpočtu v apríli a v júni, očakávame potrebu čerpania nového úveru vo výške približne desať miliónov eur," uviedlo mesto v materiáli, o ktorom vo štvrtok rokovali mestskí poslanci. Magistrát avizuje, že v prípade posunu príjmov z európskych fondov na neskoršie obdobie bude taktiež potrebné vyrovnávať cashflow v rámci jedného roka kontokorentným úverom, tiež v predbežnom limite desať miliónov eur.



Mesto vyhodnotilo ponuky bánk a po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom uzatvorí zmluvy s ČSOB na kontokorentný aj rámcový úver a s UniCredit Bank na rolovaný mesačný úver. Kombinácia týchto úverov podľa samosprávy pokryje všetky očakávané riziká. Kontokorentný úver s limitom desať miliónov eur od ČSOB bude použitý ako rezerva v prípade okamžitého likviditného problému (výpadok daňových príjmov). Rámcový úver od ČSOB s limitom 20 miliónov eur bude použitý na krytie trvácnejších výdavkov v tomto aj nasledujúcom roku (opravy ciest).



Magistrát navrhol a poslanci odsúhlasili uzatvoriť zmluvu aj s UniCredit Bank na alternatívny kontokorentný úver vo výške desať miliónov eur na čerpanie mesačného rolovaného úveru. Využitý má byť prioritne na prípadné krytie výpadku príjmov z refundácie za Karlovesko-dúbravskú radiálu a bude primárne splatený v roku 2021 po dobehnutí refundácie za stavbu trate.



Výhľad na roky 2020 až 2024 ráta so stúpnutím dlhu hlavného mesta na úroveň 48 percent v roku 2020 a na 52 percent v roku 2021. Od roku 2023 sa má podľa aktuálnych prognóz vývoja príjmov vrátiť pod 50-percentnú hranicu.