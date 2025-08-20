Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bratislava spúšťa regulované parkovanie PAAS v zóne Háje II a III

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Následne sa 1. októbra má pridať aj časť Starý háj.

Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Hlavné mesto spúšťa v stredu regulované parkovanie v ďalšej časti bratislavskej Petržalky. Bratislavský parkovací asistent (PAAS) zavádza v lokalite PE1 - Háje II a III, a to v Ovsišti. Následne sa 1. októbra má pridať aj časť Starý háj. Dôvodom etapovitého spúšťania zóny je postupná realizácia dopravného značenia.

Predmetná zóna bude regulovaná v pracovné dni od 12.00 h do polnoci, v nedeľu od 18.00 h. V tomto čase bude parkovanie spoplatnené sumou jedno euro na hodinu. „Oproti ostatným častiam PE1 tu bude zavedená regulácia aj v nedeľu. Táto zmena má pomôcť zlepšiť dostupnosť parkovania pre rezidentov počas nedeľných večerov,“ konštatuje bratislavský magistrát.

V rámci dopravných úprav v zóne bolo zlegalizované parkovanie, teda vyznačené parkovacie miesta, ktoré povoľovali technické predpisy, chodníky by mali byť podľa hlavého mesta bezpečnejšie a priechodnejšie, vyznačené boli zóny 30. Na Blagoevovej ulici sú vyššie kapacity na parkovanie, na Mamateyovej sú nové priechody, parkovacie miesta aj drop-off zóny pre rodičov, kuriérov či taxi. Hlavné mesto avizuje aj lepší prejazd križovatkou Mamateyova - Šustekova.

Systém Bratislavského parkovacieho asistenta, ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.
