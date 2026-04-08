Bratislava spúšťa zber odpadového sadrokartónu na recykláciu
Spoločnosť EPA PLUS spustila v Bratislave nový systém zberu odpadových sadrokartónových odrezkov z výstavby a rekonštrukcií.
Bratislava 7. apríla (OTS) - Spoločnosť EPA PLUS spustila v Bratislave nový systém zberu odpadových sadrokartónových odrezkov z výstavby a rekonštrukcií. Cieľom projektu je zabezpečiť, aby sadrokartónový odpad nekončil na skládkach, ale bol materiálovo zhodnotený a opätovne využitý. Pilotný zber prebieha v existujúcom recyklačnom centre v Podunajských Biskupiciach, kde je možné sadrokartónový odpad za poplatok odovzdať na ďalšie spracovanie.
Sadrokartón patrí medzi stavebné materiály, ktoré je možné takmer úplne recyklovať. Napriek tomu dnes veľká časť odrezkov zo stavieb končí ako zmiešaný stavebný odpad na skládkach.
„Naším cieľom je vytvoriť jednoduchý logistický systém, ktorý umožní tento materiál opätovne využiť,“ uviedol zástupca spoločnosti EPA PLUS.
Vytriedený sadrokartón sa následne spracúva v špecializovanom recyklačnom zariadení v Rakúsku, kde sa oddelí sadra od kartónu a materiál sa pripraví na opätovné využitie pri výrobe nových sadrokartónových dosiek.
Projekt reaguje na rastúci dôraz na obehové hospodárstvo v stavebníctve, ako aj na environmentálne ciele Európskej únie zamerané na obmedzenie skládkovania stavebných odpadov.
Spoločnosť EPA PLUS plánuje postupne rozšíriť zber sadrokartónového odpadu aj do ďalších regiónov Slovenska a spolupracovať so stavebnými firmami, developermi a odpadovými spoločnosťami.
Sadrokartón patrí medzi stavebné materiály, ktoré je možné takmer úplne recyklovať. Napriek tomu dnes veľká časť odrezkov zo stavieb končí ako zmiešaný stavebný odpad na skládkach.
„Naším cieľom je vytvoriť jednoduchý logistický systém, ktorý umožní tento materiál opätovne využiť,“ uviedol zástupca spoločnosti EPA PLUS.
Vytriedený sadrokartón sa následne spracúva v špecializovanom recyklačnom zariadení v Rakúsku, kde sa oddelí sadra od kartónu a materiál sa pripraví na opätovné využitie pri výrobe nových sadrokartónových dosiek.
Projekt reaguje na rastúci dôraz na obehové hospodárstvo v stavebníctve, ako aj na environmentálne ciele Európskej únie zamerané na obmedzenie skládkovania stavebných odpadov.
Spoločnosť EPA PLUS plánuje postupne rozšíriť zber sadrokartónového odpadu aj do ďalších regiónov Slovenska a spolupracovať so stavebnými firmami, developermi a odpadovými spoločnosťami.
O spoločnosti EPA PLUS
EPA PLUS je slovenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti zhodnocovania odpadov. Zameriava sa na zber a materiálové zhodnocovanie vybraných druhov odpadov s cieľom podporovať princípy obehového hospodárstva.
EPA PLUS je slovenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti zhodnocovania odpadov. Zameriava sa na zber a materiálové zhodnocovanie vybraných druhov odpadov s cieľom podporovať princípy obehového hospodárstva.