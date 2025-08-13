< sekcia Ekonomika
Bratislava Tourist Board víta otvorenie nových liniek na letisku
Nové linky, ktoré budú lietať do Bratislavy, môžu počas zimných mesiacov pomôcť cestovnému ruchu v meste a preklenúť slabšie mimosezónne mesiace.
Autor TASR
Bratislava 13. augusta (TASR) - Bratislavská organizácia cestovného ruchu Bratislava Tourist Board (BTB) víta otvorenie 12 nových liniek počas zimnej sezóny na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air, ktorá tieto linky otvorí, zároveň zriadi aj svoju novú základňu na letisku. Pre Bratislavu to bude veľká príležitosť osloviť cieľové trhy a zvýšiť počet zahraničných návštevníkov s prenocovaním, zhodnotila organizácia.
„Bratislava vie zaujať príjemnou atmosférou a je ako stvorená pre kratšie, zvyčajne víkendové výlety do mesta. Naše vianočné trhy či unikátne veľkonočné ľudové tradície určite oslovia aj zahraničných návštevníkov,“ uviedla predsedníčka predstavenstva organizácie Nina Erneker.
Nové linky, ktoré budú lietať do Bratislavy, môžu podľa nej počas zimných mesiacov pomôcť cestovnému ruchu v meste a preklenúť slabšie mimosezónne mesiace. Viac ako 60 % návštevníkov hlavného mesta SR tvoria cudzinci. Ide najmä o návštevníkov z nemecky hovoriacich krajín, Česka, Poľska a Spojeného kráľovstva. Dobrá dopravná dostupnosť Bratislavy môže rovnako pomôcť aj ostatným regiónom pritiahnuť si ľudí zo zahraničia.
