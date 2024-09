Bratislava: Upozornenie prokurátora pri VZN o dani je nedôvodné

Bratislava 26. septembra (TASR) - Upozornenie prokurátora, ktorý bratislavské mestské zastupiteľstvo (MsZ) upozornil na porušenie zákona pri prijatí všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa od januára zvýšili v Bratislave dane z nehnuteľnosti, považuje mestský poslanecký zbor na nedôvodné. Vyplýva to z jeho štvrtkového rozhodnutia. Prokurátor namietal postup prijatia VZN, nie jeho obsah.



"Berieme to ako realitu, ako fakt. Zákon im umožňuje takýmto spôsobom rozhodnúť. Momentálne je to pre nás ukončená vec," uviedol prokurátor Peter Mihál s tým, že dozor v procesnej oblasti sa však neskončil.



Prokurátor vo svojom upozornení upozornil bratislavských mestských poslancov na rozpor so zákonom pri prijímaní predmetného VZN vlani v decembri. Upozornenie na nesúlad so zákonom sa však netýkalo jeho obsahu, zákon bol podľa neho porušený pri postupe, akým bolo schválené. Pozornosť upriamil na to, že k zásadnej zmene dokumentu došlo cez predloženie poslaneckého návrhu, v tomto prípade niekoľkých starostov. Právo poslancov na predkladanie pozmeňovacích návrhov nespochybňuje, avšak skonštatoval, že poslanecký návrh bol prijatý bez riadneho pripomienkového konania. Účasť verejnosti nebola umožnená, keďže prijaté bolo úplne iné znenie, aké bolo predmetom pripomienkovania.



Upozornil však, že ani dvojstupňovosť samosprávy v tomto prípade neospravedlňuje to, že nebude dodržaný legislatívny proces a má za to, že bol dostatočne dlhý čas na riadne pripomienkové konanie, keďže o zámere zvýšiť sadzby daní sa vedelo o čosi skôr. Keďže však namietal spôsob prijatia VZN, nie jeho obsah, nebolo potrebné vydať protest prokurátora, ale "len" upozornenie. V prípade protestu by podľa neho mohol nastať "chaos" a museli by sa aj meniť jednotlivé sadzby daní. V tomto prípade vyhodnotil, že samotné VZN zrušiť netreba.



Na rešpektovanie zákona a riadne pripomienkové konanie vyzvala napríklad bývalá starostka Starého Mesta a tiež bratislavská mestská poslankyňa Zuzana Aufrichtová či niekdajší prednosta miestneho úradu Starého Mesta Martin Mlýnek. Pripomenuli, že kým v uliciach sa protestuje aj proti skrátenému legislatívnemu konaniu zo strany súčasnej vlády, na samosprávnej úrovni je procesy ohýbajú rovnako. Vyzvali na dodržiavanie zákona, participatívnosť a férovosť avizovanú súčasným vedením hlavného mesta. "Dozvieme sa síce o každom tulipáne, ale návrh zvýšenia dane zostal ukrytý," pripomenula občianka.



Niektorí z poslancov odmietli, že by došlo k porušeniu zákona o obecnom zriadení. Poukázali aj na právo poslanca predkladať pozmeňujúce návrhy i to, že právo poslanca je nadradené. Odmietli, že by upreli verejnosti právo vyjadriť sa. Zvolený postup odôvodnili časovou tiesňou pri prijímaní VZN. Primátor Bratislavy Matúš Vallo odkázal, že všetci rozumejú upozorneniu prokurátora a zoberú si ho k srdcu.



Prokurátor zároveň poznamenal, že snahou do budúcna je ochrániť samosprávy. Odôvodnil to napríklad aj tým, že zákon o obecnom zriadení "nie tak dokonale" upravuje proces. Ukázala a tiež podľa neho dôležitosť úlohy prokuratúry vo vzťahu k samosprávam, ktoré okrem Najvyššieho kontrolného úradu nemajú iný kontrolný orgán, "ktorý by ich v ťažkých situáciách vedel usmerniť a ukázať, že sa deje niečo nezákonné a že sú tu aj práva verejnosti."



Bratislavské mestské zastupiteľstvo schválilo vlani v decembri VZN, ktorým zvýšilo dane z nehnuteľnosti. Samospráva to odôvodňovala zachovaním základných štandardov údržby a služieb. Mesto vlani deklarovalo, že návrh VZN prešiel transparentným a legitímnym procesom. Zvýšenie dane z nehnuteľností avizoval už v polovici novembra primátor spolu s bratislavskými starostami.