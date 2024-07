Bratislava v roku 2023 vybrala 5,8 milióna eur na dani z ubytovania

Bratislava 5. júla (TASR) - Bratislava vybrala na dani z ubytovania v minulom roku necelých 5,8 milióna eur. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Peter Bubla. Košice vybrali 1,09 milióna eur, potvrdil magistrát mesta.



Hlavné mesto zvýšilo daň z ubytovania v roku 2023 z 1,7 eura na tri eurá. V centre mesta musia turisti za noc zaplatiť 3,5 eura. "K uvedenej úprave tejto dane aj spolu s niektorými inými poplatkami prišlo v nadväznosti na legislatívne zmeny presadené predchádzajúcimi vládami, ktoré obrali Bratislavu o desiatky miliónov eur ročne," povedal Bubla. Príjem z tejto dane Bratislava využíva na údržbu zelene, ulíc aj na umelecké školy, doplnil hovorca.



V Košiciach je mestská daň oproti Bratislave nižšia, turisti zaplatia za jednu noc 2,5 eura. Aj Košice daň v minulosti nárazovo zvyšovali. Naposledy koncom roka 2O22, z 1,5 eura na 2,5 eura. Košice ju podľa magistrátu využívajú na zabezpečovanie kultúrnych podujatí v meste. "Ide napríklad o podujatia, akými sú Dni mesta Košice, Leto v Košiciach a kultúrna jeseň, Košické Vianoce, Festival sakrálneho umenia," doplnilo mesto.



S Bratislavou je výška dane porovnateľná v meste Vysoké Tatry. Prednosta mestského úradu Juraj Ganzarčík pre TASR povedal, že aktuálna výška poplatku je stanovená na úrovni 3,5 eura. Oproti Bratislave a Košiciam sa menila relatívne nedávno. Od marca je na úrovni 3,5 eura. Mesto tak v tomto roku počíta so zvýšeným výberom dane, necelých 2,9 milióna eur. V minulom roku samospráva vybrala iba niečo cez 1,7 milióna eur, doplnil Ganzarčík.



Vo Vysokých Tatrách toto zvýšenie vyvolalo kritiku miestnych ubytovateľov. "Evidovali sme viaceré prejavy nespokojnosti ubytovacích zariadení na území mesta," povedal Ganzarčík. Majitelia ubytovacích zariadení sa obávali, že množstvo hostí využije na ubytovanie radšej okolité obce, ako mesto Vysoké Tatry.



Mesto Štúrovo vybralo na dani v roku 2023 takmer 400.000 eur. Pre TASR to uviedla asistentka pre styk s verejnosťou mesta Štúrovo Agnesa Dudášová. Mesto na juhu Slovenska turisti vyhľadávajú najmä pre jeho termálny rezort. Na rozdiel od ostatných zmienených miest má svoju daň za ubytovanie nastavenú nižšie. Turista za jednu noc zaplatí 1,5 eura. Mesto daň nezdvihlo, ale upravilo vekovú hranicu platcov. V roku 2023 platili daň iba ľudia starší ako 18 rokov. Tento rok ju neplatia iba deti do 15 rokov. "Finančné prostriedky boli použité na krytie výdavkov spojených s chodom samosprávy a jej príspevkových a rozpočtových organizácií, z dôvodu nižších príjmov z podielových daní," povedala Dudášová s tým, že veľkú časť použili na financovanie kultúrnych podujatí, najmä v letnej turistickej sezóne.