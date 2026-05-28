Bratislava vlani hospodárila s prebytkom vyše 25,329 milióna eur
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Hospodárenie mesta Bratislava spolu s finančnými operáciami dosiahlo za rok 2025 prebytok viac ako 25,329 milióna eur. Za uplynulý rok boli celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií na úrovni 663,40 milióna eur a celkové výdavky vrátane finančných operácií na úrovni 638,07milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2025, ktorý schválilo vo štvrtok bratislavské mestské zastupiteľstvo.
„V porovnaní s rokom 2024 zaznamenalo hlavné mesto v roku 2025 mierne zlepšenie celkového hospodárskeho výsledku,“ konštatuje bratislavský magistrát v dôvodovej správe poukazujúc pri prebytku hospodárenia na medziročný nárast približne o tri percentá. Tento vývoj potvrdzuje podľa neho udržanie „obozretnej rozpočtovej politiky mesta“ aj v podmienkach zvýšených výdavkových požiadaviek reflektujúcich aktuálny vývoj ekonomickej situácie doma i v zahraničí.
Celkové príjmy vrátane finančných operácií predstavujú 99,5 percenta plnenia rozpočtu. Rast príjmov bol podľa hlavného mesta ovplyvnený najmä zvýšeným objemom grantov a transferov, ako aj priaznivým vývojom vlastných príjmov. Čerpanie celkových výdavkov vrátane finančných operácií predstavuje 95,7 percenta plnenia upraveného rozpočtu. V rámci bežných výdavkov bol najväčší objem financií smerovaný do programov Vzdelávanie a voľný čas, Mobilita a verejná doprava a Sociálna pomoc a sociálne služby. Kapitálové výdavky boli realizované najmä v oblasti verejnej infraštruktúry a dopravných projektov, pričom ich čerpanie bolo podľa magistrátu ovplyvnené časovým posunom realizácie niektorých investícií a čerpania externých zdrojov.
K 31. decembru 2025 dosiahla výška dlhu hlavného mesta 232,19 milióna eur, ukazovateľ zadlženosti predstavoval 45,91 percenta bežných príjmov za rok 2024. Magistrát zároveň tvrdí, že zadlženosť už niekoľko rokov kontinuálne klesá, pričom pre aktuálny rok 2026 očakáva zadlženosť na úrovni 42,84 percenta, teda najnižšiu hodnotu od roku 2018.
„Výsledky hospodárenia hlavného mesta za rok 2025 potvrdzujú zodpovedný a obozretný prístup k správe verejných financií, zabezpečenie základných funkcií samosprávy, stabilné financovanie rozvoja mesta a udržanie dlhu na bezpečnej úrovni,“ uvádza magistrát s tým, že aj vlani si hlavné mesto udržalo stabilné hospodárenie, posilnilo prebytok bežného rozpočtu, zachovalo kontrolu nad výdavkami a zároveň pokračovalo v investičných aktivitách primeraných jeho finančným možnostiam. Vytvára to zároveň predpoklady pre dlhodobo udržateľné financovanie rozvoja mesta.
