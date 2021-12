Bratislavská pamiatka Vodná veža by mala prejsť citlivou obnovou

Bratislava 4. decembra (TASR) – Jedna z najstarších a najhodnotnejších pamiatok v hlavnom meste – Vodná veža - má prejsť citlivou obnovou. Oznámil to magistrát s tým, že investor Vydrica Development, ktorý v bratislavskom Podhradí realizuje svoj developerský projekt, pripravil v spolupráci s mestom architektonickú súťaž. Jej cieľom je obnova areálu Vodnej veže a vytvorenie kvalitného verejného priestoru.



"Revitalizácia Vodnej veže bude plne rešpektovať jej mimoriadnu historickú hodnotu - výsledkom má byť jej oživenie, integrácia do verejného priestoru a doplnenie mestských kultúrnych inštitúcií," uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Vydrica Development Zoltán Müller. Developer sa vmemorande o spolupráci, ktoré podpísal shlavným mestom v októbri 2020, zaviazal, že v súlade s plánom obnovy revitalizuje Vodnú vežu a jej okolie a vynaloží na to sumu 1,5 milióna eur.



Obnova musí podľa mesta dodržať zásady pamiatkovej ochrany, ekologických štandardov, rešpektovania hodnôt formujúcich obraz Bratislavy a zachovania verejnej dostupnosti exteriérových priestorov. "Verejný priestor v bezprostrednom okolí Vodnej veže má byť križovatkou vznikajúceho vydrického korza – predĺženej pešej promenády z historického centra mesta spolu snábrežím Dunaja," informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Hlavnou ideou revitalizácie je vznik verejného priestoru, ktorý bude prirodzene dominovať v hierarchii ostatných verejných priestorov a bude dejiskom kultúrnych podujatí. Súčasťou má byť verejne dostupné archeologické nálezisko a výhľadovo sa predpokladá aj vznik nového pavilónu s funkciou kultúrneho a spoločenského centra.



V najbližších dňoch plánuje investor spustiť architektonickú súťaž na budúcu podobu Vodnej veže. Súťažné zadanie a podmienky už boli konzultované s mestským Metropolitným inštitútom Bratislavy, ktorý poskytol spätnú väzbu na základe konzultácií s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave, a tiež v spolupráci s krajským pamiatkovým úradom a bratislavskou mestskou časťou Staré Mesto.



Národná kultúrna pamiatka Vodná veža, ktorá sa nachádza v bratislavskom Podhradí a stojí na mestských pozemkoch, patrí medzi najstaršie anajhodnotnejšie pamiatky na území hlavného mesta. Pamiatkari odhadujú najstarší objekt vareáli Vodnej veže na 2. až 11. storočie nášho letopočtu. Veža plnila dôležitú strategicko-obrannú funkciu takmer 400 rokov až do začiatku 17. storočia.