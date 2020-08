Bratislava vyhlásila tender na softvér pre parkovací systém

Bratislava 24. augusta (TASR) - Mesto Bratislava vyhlásilo verejné obstarávanie na softvér pre parkovací systém. Pokračuje tak v príprave mestskej parkovacej politiky, ktorú plánuje spustiť v roku 2021. TASR o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.



Magistrát obstaráva analýzu, implementáciu, testovanie, nasadenie do produkcie a tiež štvorročnú prevádzku parkovacieho systému ako službu s opciou na ďalšie štyri roky, pričom bude vlastníkom všetkých dát systému.



Obstarávaný informačný systém má byť základom pre zabezpečenie funkčného parkovania na území Bratislavy a jej mestských častí, vytvoriť má tiež podmienky pre fungovanie ďalších častí parkovacieho systému, akými sú napríklad parkovacia aplikácia pre používateľov, kontrolný systém parkovania či platba cez parkomaty. "Parkovací systém v tejto časti obstarávania získa modul centrálnej databázy vydaných parkovacích oprávnení, ktorý bude slúžiť ako jednotné miesto na overenie oprávnenia platnosti parkovania zakúpeného z rôznych zdrojov (napríklad na overenie rezidentskej, bonusovej či abonentskej karty, lístkov zakúpených cez mobilnú aplikáciu či z parkomatov, alebo siete predajcov)," spresnila hovorkyňa.



Modul parkovacích kariet, ktorý je súčasťou aktuálnej súťaže, bude plne integrovaný so štátnymi registrami na zjednodušenie registrácie obyvateľov, a to napríklad s registrom evidencie vozidiel či evidencie fyzických alebo právnických osôb. "To znamená, že údaje, ktoré už registre obsahujú, nebude nutné opakovane zadávať, ale systém ich dokáže doplniť a overiť," poznamenala Rajčanová.



Samostatnými verejnými obstarávaniami bude magistrát súťažiť ďalšie podporné moduly pre komplexné zabezpečenie parkovacej politiky, a to mestská parkovacia aplikácia pre vodičov, kontrola parkovania "skenovacími autami" a mestskými policajtmi prostredníctvom mobilných skenerov, či platba prostredníctvom parkomatov.



"Zárukou transparentnosti procesu obstarávania a minimalizácie rizika dodania nekvalitnej služby bude komisia, ktorá je doplnená o zástupcov odbornej verejnosti a médií, a ktorá bude hodnotiť aj kvalitu predkladaných ponúk, teda nebude sa hodnotiť, ako zvyčajne, len najnižšia cena a čas dodania," deklaruje hovorkyňa s tým, že komisia bude hodnotiť aj skúsenosti uchádzačov s obdobnými projektmi a referencie z iných miest.



Lehota na predkladanie ponúk do súťaže je do 28. septembra. Tender je prístupný aj pre zahraničné firmy, ktoré môžu predkladať ponuky v anglickom jazyku. Mesto v súťažných podkladoch uviedlo, že sa rozhodlo využiť možnosť neuviesť predpokladanú hodnotu zákazky.