Bratislava, Žilina a Košice budú zelenšie vďaka Kauflandu
Nedostatok stromov a trávnatých plôch dokáže veľké mestá poriadne potrápiť.
Autor OTS
Bratislava 22. apríla (OTS) - Okrem znečisteného ovzdušia často zápasia aj s prehrievaním počas letných horúčav. Jeden dospelý strom pritom odparí 100 až 400 litrov vody denne, čím významne napomáha mestskej klíme. Projekt spoločnosti Kaufland „Zazelenaj svoje mesto“ preto vracia zeleň tam, kde chýba najviac.
Myšlienka vrátiť zeleň na miesta, ktoré boli donedávna častokrát iba betónovou džungľou, sa v roku 2026 postupne premieňa na realitu. Pribúdajú nové stromy, kríky či záhony, rastie tiež záujem ľudí o verejný priestor. V bratislavskej ZOO sa do výsadby počas tzv. „Zásadného víkendu“ pustili desiatky dobrovoľníkov. Spoločne vysadili veľké stromy, ktoré v dospelosti pokryjú až 2 600 metrov štvorcových tieňom. Pripraviť pôdu pred samotnou realizáciou výsadby pomáhali aj zamestnanci Kauflandu v rámci svojich dobrovoľníckych aktivít.
Dobrovoľníci z reťazca pravidelne pomáhajú pri výsadbe zelene po celom Slovensku
Východná metropola Slovenska sa už dnes môže tešiť z prírastku 40 vzrastlých stromov, ktoré skrášľujú priestor a zlepšujú klímu v obľúbenej rekreačnej lokalite Anička. Nový závan zeleného života do Košíc pribudol s finančnou podporou od Kauflandu pre zelenšiu a zdravšiu budúcnosť miestnych obyvateľov. Výsadby stromov, trávniku a trvaliek na ploche približne 4 000 metrov štvorcových sa nevedia dočkať ani Žilinčania, väčšiu polovicu financoval reťazec. „Zeleň v mestách nie je len estetickým prvkom. Stromy pomáhajú ochladzovať betónové plochy počas horúcich dní, zachytávajú prach a zlepšujú kvalitu ovzdušia, vytvárajú tiež prirodzené prostredie pre hmyz a vtáctvo, čím podporujú biodiverzitu v hustej mestskej zástavbe. Aj preto sme v rámci projektu Zazelenaj svoje mesto venovali 30 000 eur na zlepšenie života v mestách, ktoré pocítia dnešné aj budúce generácie,“ hovorí Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. Obchodný reťazec tak v roku 2025 prispel k zazelenaniu približne 13 000 metrov štvorcových.
Projekt „Zazelenaj svoje mesto“ aj vďaka Kauflandu vracia zeleň späť do miest
Zelenšie Slovensko Kaufland podporuje už od roku 2022 a cez grantový program „Sadíme budúcnosť“ zmenil vzhľad i zelenú výbavu našej krajiny v rámci 35-tich projektov v celkovej hodnote viac ako 110 000 eur. Spolu s Nadáciou Ekopolis bolo vysadených 1 740 drevín a výsadby nových komunitných ovocných sadov, stromoradí či vetrolamov sa mnohí jeho zamestnanci zúčastnili osobne.
Chrániť životné prostredie sa oplatí po celý rok. Spoločnosť Kaufland na Slovensku patrí medzi lídrov v udržateľnosti, napríklad aj v šetrení vody a energie. Všetky jeho vlastné prevádzkové budovy sú certifikované podľa medzinárodného štandardu EDGE. Zelená energia, fotovoltický systém na strechách predajní, predchádzanie vzniku emisií skleníkových plynov či efektívne osvetlenie parkovísk, ktoré ušetrí viac ako milión Kilowatthodín (energie). To je len časť opatrení, ktoré môžete nájsť pod červenou strechou.
Priestor bratislavskej ZOO bolo treba na výsadbu najprv pripraviť
Predajca potravín myslí aj na detaily, ako je podpora hmyzu v mestách, ktorý si tu často nedokáže nájsť vhodné útočisko. Pri 10 predajniach Kauflandu a pri jeho centrálnom sklade v Ilave preto stoja hmyzie domčeky spolu s pásmi lúčnych kvetov, ktoré sú bohaté na produkciu peľu. Aj to sú dôvody, prečo sú nákupy v Kauflande dobrou voľbou pre všetkých, ktorí majú ochranu planéty na svojom nákupnom zozname.
Udržateľnosť nielen počas sviatku Zeme
