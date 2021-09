Zmluvu na výstavbu električkovej trate v Petržalke ešte neuzavreli

Bratislava 3. septembra (TASR) – Bratislava ešte neuzatvorila zmluvu na výstavbu predĺženia električkovej trate v mestskej časti Petržalka v úseku od Bosákovej po Janíkov dvor s vysúťaženým zhotoviteľom. Verejné obstarávanie je totiž ešte momentálne na kontrole na Úrade pre verejné obstarávanie.



„Aktuálne nedokážeme povedať, dokedy bude kontrola trvať. Zmluvu s vysúťaženým zhotoviteľom bude možné uzavrieť až po jej ukončení. Následne po podpise zmluvy sa začne výstavba," uviedli pre TASR z bratislavského magistrátu.



Koncom júla mesto informovalo, že vyhodnocovanie predložených ponúk v súťaži bolo ukončené. Najnižšiu cenovú ponuku za 74,5 milióna eur bez DPH predložila skupina dodávateľov Združenie NS MHD Petržalka, kde hlavným členom je Aldesa Construcciones Polska a ostatnými členmi sú Aldesa Construcciones S.A., CEDIS a HANT BA.



Kompletná stavba predĺženia električkovej trate by podľa doterajších vyjadrení magistrátu mala byť ukončená do konca roka 2023. Predpokladaná hodnota zákazky bola 90.567.150 eur bez DPH, pričom väčšina finančných prostriedkov na jej realizáciu bude hlavnému mestu poskytnutá z fondov Európskej únie. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené 20. októbra minulého roka. Výstavba trate sa podľa júnového vyjadrenia primátora Bratislavy Matúša Valla začne v lepšom prípade na jeseň tohto roka, v horšom prípade v januári či vo februári 2022.



Budúca električková trať v Petržalke bude nadväzovať na jej prvú etapu Jesenského – Jungmannova, v rámci ktorej sa kompletne rekonštruoval aj Starý most. Nový úsek električkovej trate v Petržalke bude nadväzovať na súčasnú zastávku Jungmannova. Trať bude ďalej pokračovať novými električkovými zastávkami, ako Chorvátske rameno, Gessayova, Zrkadlový háj, Stred, Veľký Draždiak, Lietavská a Janíkov dvor.