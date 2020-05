Bezpečnosť bratislavského a komárňanského prístavu majú zvýšiť kamery

Bratislava 21. mája (TASR) – V bratislavskom a komárňanskom verejnom prístave by mal situáciu na Dunaji monitorovať prepojený systém kamier, radarov a senzorov. Monitorovací systém prístavov má prepojiť oba prístavy a zvýšiť bezpečnosť plavby, ochranu návštevníkov i spoločností využívajúcich prístavy a ich komodít. Zámer projektu spoločnosti Verejné prístavy predložili na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



"Systém zabezpečí rýchlu identifikáciu havarijnej situácie a v prípade potreby privolanie záchranných a zásahových zložiek, čím sa prispeje k zmierneniu negatívnych dosahov havarijných situácií v prístavoch. Nový monitorovací systém bude spĺňať úroveň, ktorou je SR viazaná pri stanovených požiadavkách na prevádzku a poskytovanie služieb v prístave TEN-T CORE (základná transeurópska dopravná sieť)," uvádza predkladateľ v textovom zámere.



Zámer je rozpracovaný vo viacerých variantoch. V prípade variantu 1 ide o vybudovanie jednoduchého sledovacieho systému zabezpečeného statickými kamerami umiestnenými na stožiaroch. Kamery majú mať spôsobilosť aj na nočné videnie, podľa možnosti aj funkciu tepelného videnia. Variant 2 a 3 navrhuje využívať radary, ktoré môžu lepšie identifikovať plávajúce prekážky, topiace sa osoby alebo zvieratá, ale aj rekreačné a športové plavidlá, ktoré nedisponujú automatickým identifikačným systémom (AIS), slúžiacim na lokalizáciu plavidiel a sledovanie ich plavebnej činnosti.



Radary by boli takisto umiestnené na stožiaroch, navrhuje sa buď zariadenie s minimálnymi priestorovými požiadavkami, alebo radar so širšou anténou pre presnejšie meranie, avšak s vyššími priestorovými požiadavkami pre inštaláciu. Realizácia zámeru sa týka územia bratislavských mestských častí Staré Mesto, Ružinov a Petržalka a mesta Komárno v Nitrianskom kraji.



V prípade najjednoduchšieho variantu monitorovacieho systému sú odhadované náklady vo výške 557.026 eur, investície do radarových variantov sú odhadované na úrovni 15, respektíve takmer 17 miliónov eur. Zámer ráta s predpokladaným začiatkom výstavby v roku 2023, projekt má byť dokončený o dva roky neskôr.