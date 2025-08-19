Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 19. august 2025Meniny má Lýdia
< sekcia Ekonomika

Bratislavký kraj: Odmietame nezmyselné návrhy rušenia VÚC

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Návrhy na zrušenie vyšších územných celkov (VÚC) nemajú reálne opodstatnenie.

Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Návrhy na zrušenie vyšších územných celkov (VÚC) nemajú reálne opodstatnenie, nepriniesli by zásadné úspory ani vyššiu efektivitu spravovania krajiny, naopak, zničili by vybudovaný systém, ktorý v mnohých prípadoch úspešne supluje štát. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa na sociálnej sieti pridal k argumentácii, ktorou návrhy na redukciu, respektíve úplne zrušenie VÚC odmietlo združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8).

BSK pripomenul rozsah agendy samosprávnych krajov, ktoré zabezpečujú stredné školstvo, organizujú verejnú dopravu, spravujú a udržiavajú regionálne cesty, prevádzkujú zdravotnícke zariadenia, poskytujú sociálne služby a vo svojej kompetencii majú aj kultúrne inštitúcie. Preto považujú argumentáciu o polmiliardovej úspore za iluzórnu. „Služby, úrady a zamestnanci by museli fungovať ďalej,“ vysvetlil BSK.

Poukázal na to, že i skúsenosti z iných krajín ukazujú minimálne reálne úspory pri podobných krokoch, naopak, spôsobujú zhoršenie dostupnosti služieb a rozbitie fungujúcich štruktúr. „Slovensko nemá problém s počtom krajov, ale s nedokončenou decentralizáciou verejnej správy. Redukcia krajov by vzdialila rozhodovanie od občanov a oslabila regionálnu identitu,“ upozornil Bratislavský kraj.

Zdôraznil, že konsolidáciu verejných financií nie je možné zabezpečiť len zmenou hraníc krajov a reforma verejnej správy nesmie byť postavená výlučne na šetrení zdrojov, ale na zabezpečení udržateľného rozvoja a kvality života. „Reálnou cestou je zoštíhlenie štátneho aparátu a zrušenie okresných úradov, nie likvidácia krajov,“ deklaruje BSK s poukázaním na to, že samosprávne kraje patria medzi najefektívnejšie úrovne verejnej správy aj napriek podhodnotenému financovaniu. Argumentuje v tejto súvislosti prínosom VÚC v čase kríz aj ich hlavnou participáciou na strategickom rozvoji regiónov, vrátane schopnosti získať eurofondové zdroje slúžiace i na realizáciu štátnych projektov. BSK skritizoval i samotné prednesenie návrhov bez konzultácie so samosprávami.

SNS navrhla na minulotýždňovej koaličnej rade zníženie počtu samosprávnych krajov z ôsmich na štyri. Model by vychádzal z historického usporiadania Slovenska a vytvoril by štyri regióny, a to Bratislava, Západ, Stred a Východ. Reforma samosprávnych krajov by podľa strany priniesla úsporu viac ako 500 miliónov eur vďaka zníženiu počtu úradov a odstráneniu duplicít. Premiér Robert Fico vyhlásil, že Smer-SD je pripravený zahlasovať za návrh s tým, že redukcia krajov je jednou z ciest šetrenia verejných financií. Debatovať o návrhu je pripravený podľa predsedu strany Matúša Šutaja Eštoka aj koaličný Hlas-SD. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) deklaroval, že je za úplné zrušenie vyšších územných celkov.

Proti návrhom sa postavili nielen samosprávne združenia, ale aj opozícia.
.

Neprehliadnite

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

OTESTUJTE SA: Máte dobrý všeobecný prehľad o Slovensku?