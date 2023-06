Bratislavská Karlova Ves má schválený záverečný účet za rok 2022

Bratislava 27. júna (TASR) – Bratislavská Karlova Ves dokázala vlani zabezpečiť všetky dôležité a potrebné služby pre svojich obyvateľov. Mestská časť to odôvodňuje opatrným nakladaním s financiami v čase, keď jej hospodárenie ovplyvnilo okrem iného zvyšovanie cien energií, stúpajúca inflácia či finančné následky doznievajúcej pandémie COVID-19. Samospráva to konštatuje v súvislosti so záverečným účtom za rok 2022, ktorý v utorok schválili miestni poslanci.



"Karlovej Vsi sa napriek neľahkej situácii podarilo dokončiť viaceré investičné projekty," konštatuje hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.



Na Základnej škole Alexandra Dubčeka pribudol nový atletický ovál, základná škola na Karloveskej ulici dostala do užívania nové multifunkčné ihrisko, Spojená škola Tilgnerova má na svojom elokovanom pracovisku na Tilgnerovej ulici nové detské ihrisko. Na materskej škole na Kolískovej ulici dokončili hĺbkovú rekonštrukciu, ktorá zmenila škôlku s najvyššou spotrebou energií na ekologickú. Okrem toho pribudla jedna trieda. Na Púpavovej ulici je nová cesta aj chodník, na Perneckej ulici pribudlo nové osvetlenie a chodník.



Z celkových príjmov predstavujú najväčšiu čiastku bežné príjmy, ktoré mestská časť naplnila na 99,11 percenta. Z toho daňové príjmy, ktoré sú pre zachovanie potrebných služieb v mestskej časti kľúčové, boli splnené na 99,5 percenta. Ide napríklad o výnos z dane z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností. Na druhej strane však samospráva opäť nedokázala naplniť príjem z poplatku za rozvoj (62,16 percenta očakávaného príjmu). Dôvodom je utlmený developerský rozvoj. Nedaňové príjmy boli vo výške 1.947.916 eur, čo predstavuje 95,19 percenta pôvodne naplánovaných príjmov v tejto podkapitole.



Celkové výdavky spolu s finančnými operáciami boli za uplynulý rok naplánované vo výške 22.152.145 eur, z ktorých mestská časť minula 85,93 percenta. Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 18.061.895 eur, čerpané boli vo výške 18.339.244 eur, čo je plnenie na 101,54 percenta. Plánované výdavky prekročila v oblasti školstva a vzdelávania, kde minula 104,28 percenta oproti pôvodne naplánovaným výdavkom.



Naplánované bežné výdavky na 100 percent minula organizácia Verejnoprospešné služby Karlova Ves, ktorá zabezpečuje celoročnú údržbu mestskej časti týkajúcu sa odhŕňania snehu, kosenia či upratovania verejných priestranstiev. Takmer všetky naplánované bežné výdavky boli investované aj do kvality prostredia a verejného poriadku. Prostriedky putovali do starostlivosti o zeleň či nakladanie s odpadmi.