Bratislavská Rača bude hospodáriť so sumou vyše 23,6 milióna eur

Bratislava 13. decembra (TASR) - Bratislavská Rača bude budúci rok hospodáriť so sumou viac ako 23,6 milióna eur. Rozhodli o tom tento týždeň miestni poslanci, keď schválili rozpočet mestskej časti na rok 2025. Rozpočet pokrýva široké spektrum oblastí vrátane vzdelávania, služieb pre občanov, odpadového hospodárstva, komunikácií či sociálnych služieb. Najviac financií smeruje do oblasti vzdelávania.



"Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2025 bolo nevyhnutné brať do úvahy makroekonomické predpoklady, ktoré majú vplyv predovšetkým na príjmovú časť rozpočtu, najmä konsolidáciu verejných financií, ako je zvýšenie sadzby DPH, zmena financovania materských škôl zo strany štátu, ako aj zmenu štatútu hlavného mesta," skonštatoval starosta Rače Michal Drotován.



Na budúci rok sú v rozpočte zahrnuté viaceré investície zamerané na rozvoj infraštruktúry, modernizáciu školských zariadení či revitalizáciu verejných priestranstiev. Medzi najväčšie plánované kapitálové výdavky patrí rekonštrukcia strechy na hangári Šajby za 250.000 eur a obnova požiarnej zbrojnice s rozpočtom 255.000 eur. Plánovaná je tiež revitalizácia verejných priestranstiev Plickova/Kafendova, na ktorú je alokovaných 200.000 eur.



V oblasti školstva plánuje mestská časť interiérové vybavenie nových tried na ZŠ Plickova za 230.000 eur, klimatizáciu 35 miestností na ZŠ Hubeného v hodnote 100.000 eur, ako aj rekonštrukciu vonkajšieho ihriska na ZŠ Tbiliská za 55.000 eur. Naplánovaná je tiež modernizácia vykurovacích telies na MŠ Hubeného s investíciou 20.000 eur a klimatizácia priestorov za 24.500 eur.



Medzi ďalšie významné investície zaraďuje samospráva výstavbu bežeckej dráhy na Sklabinskej ulici s rozpočtom 150.000 eur či revitalizáciu detských ihrísk a výmenu prvkov na ihrisku Svet hier za 65.000 eur. V oblasti odpadového hospodárstva plánuje nákup elektrického vozidla za 69.000 eur.



"Rača je známa svojou bohatou históriou, vinohradníckou tradíciou aj aktívnou občianskou komunitou. V posledných rokoch sa dynamicky rozvíja, čo vytvára tlak na infraštruktúru. To všetko zohľadňujeme v rozvojových projektoch aj v rozpočte," poznamenal Michal Feik, predseda komisie životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva.



Výzvy podľa neho zahŕňajú potrebu modernizácie infraštruktúry, zlepšenie dopravnej situácie i zachovanie kultúrneho dedičstva v kontexte súčasného urbanistického rozvoja. "Vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu a limitované zdroje na strane príjmov je nevyhnutné, aby sme každé investované euro použili čo najefektívnejšie," podotkol Feik.