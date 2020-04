Bratislavská vodárenská spoločnosť otestuje 200 kľúčových zamestnancov

Bratislava 28. apríla (TASR) – Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) tento týždeň preventívne otestuje takmer 200 svojich kľúčových zamestnancov na ochorenie COVID-19. Týka sa to ľudí pracujúcich na divíziách výroby a distribúcie vody, čistenia odpadových vôd, dispečingu a v laboratóriách BVS, ktoré odoberajú vzorky pitnej aj odpadovej vody. Testovať sa bude v Bratislave, Malackách a Trnave.



"Moji kolegovia robia v náročných podmienkach, a ich práca je nenahraditeľná. Preto chceme mať objektívnu informáciu o tom, ako na tom firma je. Na základe toho budeme môcť rozhodnúť o ďalších krokoch, ktoré súvisia s postupným otváraním ekonomiky," skonštatoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BVS Peter Olajoš.



Olajoš však poukazuje na to, že ide o kľúčové pozície, ktorých prácu nie je možné vykonávať z domu. Testovať sa bude v stredu (29. 4.) a vo štvrtok (30. 4.) v Bratislave, Malackách a Trnave a pokryjú celý región, kde BVS pôsobí. Otestovať by sa mali zamestnanci na oboch zmenách.



Testovanie nebude mať žiadny dosah na bežné fungovanie BVS.