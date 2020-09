Bratislavské hotely musia hromadne prepúšťať

Bratislava 28. septembra (TASR) – Skupina Best Hotel Properties (BHP) musí pristúpiť k hromadnému prepúšťaniu v bratislavských hoteloch Grand Hotel River Park, Sheraton a Crowne Plaza, ako aj v košickom DoubleTree by Hilton a pravdepodobne zruší spolu okolo 80 pracovných miest.



"Pandémia postihla naše odvetvie nielen počas obdobia, kedy došlo k vyhláseniu núdzového stavu, ale veľmi významne ho ovplyvní na nasledujúce mesiace a roky," uviedol v stanovisku pre médiá predseda predstavenstva BHP Branislav Babík. Spoločnosť BHP upozornila na problémy mestských hotelov otvoreným listom vládu dňa 4. septembra 2020. V liste podpísanom viacerými organizáciami v cestovnom ruchu, priniesla aj zoznam návrhov riešení, ktoré by mohli pomôcť mestským hotelom udržať zamestnanosť. Napriek snahe o vyvolanie stretnutia so zástupcami vlády SR, ministerstva dopravy a odborníkmi z oblasti cestového ruchu, a tiež aj napriek viacerým snahám Asociácie hotelov a reštaurácií SR, ktorá rovnako upozorňovala na kritickú situáciu v turizme, napríklad aj zhromaždením pred Úradom vlády SR, predstavitelia BHP sa návrhov riešenia krízovej situácie nedočkali, a preto musia pristúpiť k hromadnému prepúšťaniu.



Hromadné prepúšťanie sa týka zamestnancov troch bratislavských hotelov. Grand Hotela River Park, hotela Sheraton, a hotela Crowne Plaza. "Je to spôsobené najmä tým, že v Bratislavskom kraji je o 82 % menej hostí než vlani. Počet zahraničných návštevníkov klesol o viac ako 90 %. To bude mať za následok dlhodobé prevádzkové straty," vysvetlil predseda predstavenstva.



Grand Hotel River Park je zatvorený od 16. marca 2020 nariadením vlády SR a jeho otvorenie je plánované na 9. októbra. Očakávaný výpadok tržieb na najbližších 8 mesiacov po znovuotvorení hotela je 90 % oproti rovnakému obdobiu minulého roku a v snahe predísť likvidačnej situácii je nevyhnutná zmena organizačnej štruktúry spoločnosti.



Nariadením vlády SR bol zatvorený od 16. marca 2020 aj Sheraton Hotel Bratislava a počas 5,5 mesiaca negeneroval tržby. Hotel sa znovuotvoril 1. septembra 2020 a odvtedy zaznamenáva 85 % výpadok tržieb. Odhad na najbližších 8 mesiacov je pokračujúci prepad tržieb o 85 % oproti rovnakému obdobiu minulého roku.



Podobná situácia je aj v hoteli Crowne Plaza Bratislava. Hotel bol zatvorený nariadením vlády SR od 16. marca a 5,5 mesiaca negeneroval tržby. Od znovuotvorenia hotela 1. septembra zaznamenal 88-percentný výpadok tržieb. Odhad na najbližších 8 mesiacov je pokračujúci prepad tržieb o 85 % oproti rovnakému obdobiu minulého roku.



Skupina BHP bude v zmysle právnych predpisov riešiť hromadné prepúšťanie aj s príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Hotely budú po ukončení procesu hromadného prepúšťania v zoštíhlenom režime fungovať naďalej.