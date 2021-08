Bratislavské letisko a Letisko Sliač majú nových členov predstavenstva

Bratislava 12. augusta (TASR) – Letiská v Bratislave a na Sliači majú nových členov predstavenstva. Na základe výsledkov výberového konania boli za členov predstavenstva bratislavského letiska zvolení Gabriel Domšitz, ktorý na letisku pracuje 15 rokov, a Otto Szőke, ktorý pôsobil v bankovom sektore. Za nového člena predstavenstva a zároveň aj predsedu predstavenstva Letiska Sliač bol s účinnosťou k 11. augustu vymenovaný Radoslav Krajči. Ďalším členom predstavenstva spoločnosti je Peter Ťapuška. Informoval o tom hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf.



"Považujem za mimoriadne dôležité, aby funkciu členov predstavenstva zastávali kvalifikovaní odborníci spĺňajúci profesionálne kritériá. Skúsení odborníci sú kľúčoví pre zvládnutie výziev, ktorým letiská čelia počas pandémie," skonštatoval minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Do výberového konania na členov predstavenstva letiska v Bratislave sa prihlásilo jedenásť uchádzačov, z toho dvaja na výberové konanie neprišli. Predsedom predstavenstva Letiska M. R. Štefánika je Dušan Keketi, ktorý úspešne absolvoval výberové konanie na člena predstavenstva v marci tohto roka, a následne bol ministrom dopravy vymenovaný za predsedu predstavenstva. Zároveň k 11. augustu tohto roka bol z pozície dočasne zvoleného člena predstavenstva bratislavského letiska odvolaný Imrich Ancin.



Obaja súčasní členovia predstavenstva spoločnosti Letisko Sliač sú podľa Rudolfa v súlade so stanovami spoločnosti zvolení do času výberového konania, maximálne však na šesť mesiacov. Jedno miesto člena predstavenstva je neobsadené. V najbližšom období Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v súlade s platnou legislatívou podá návrh na likvidáciu spoločnosti Letisko Sliač.