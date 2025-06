Bratislavské letisko chce dbať na ľudí so skrytým znevýhodnením

Bratislava 16. júna (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave sa zapojilo do medzinárodného programu, ktorý pomáha zviditeľniť potreby cestujúcich so skrytými zdravotnými znevýhodneniami. Zamestnancov letiska na to môže upozorniť šnúrka so slnečnicami, ktorou môže cestujúci taktne signalizovať okoliu, že môže potrebovať pomoc, trpezlivosť či porozumenie bez toho, aby musel o svojej situácii hovoriť. V pondelok o tom informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.



„Našou prioritou je vytvárať inkluzívne a priateľské prostredie pre všetkých cestujúcich. Program Hidden Disabilities Sunflower, známy na svetových letiskách, je dôležitým krokom vpred aj na letisku v Bratislave v oblasti prístupnosti a empatie,“ uviedol generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.



Letisko pripomenulo, že nie všetky zdravotné znevýhodnenia sú na prvý pohľad viditeľné. Medzi skryté zdravotné ťažkosti môžu patriť autizmus a poruchy autistického spektra, Aspergerov syndróm, poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), úzkostné a panické poruchy, depresia, posttraumatická stresová porucha, epilepsia, migrény, poruchy reči a sluchu, poruchy senzorického spracovania či neurovývinové poruchy.



Tieto ochorenia sa vyskytujú aj u detí, ktoré môžu byť citlivé na hluk, davy ľudí, zmenu rutiny, svetelné podnety či stres spojený s cestovaním. Práve tie často využívajú možnosť nosiť slnečnicovú šnúrku.



„Zamestnanci letiska zvyšujú svoju pozornosť pri odbavovaní na check-ine, v nástupnej bráne, v odletovej či príletovej hale, ale aj na ďalších pracoviskách. Cestujúcemu, ktorý je označený šnúrkou so slnečnicami, môžu rovnako ponúknuť asistenčnú službu, podobne ako ostatným cestujúcim, ktorí majú na asistenčné služby na letisku nárok,“ uviedlo letisko.