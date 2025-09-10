< sekcia Ekonomika
Bratislavské letisko dosiahlo najlepší augustový výsledok v histórii
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - V auguste tohto roka vybavili zamestnanci bratislavského Letiska M. R. Štefánika (BTS) celkovo 355.658 cestujúcich, čo je historický augustový rekord. Výsledok je o 11 % vyšší ako v rovnakom období vlaňajška. Informovala o tom v stredu hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
Pripomenula, že pred pandémiou koronavírusu sa nikdy v histórii bratislavského letiska nepodarilo prekonať hranicu 350.000 odbavených cestujúcich za jeden mesiac. Najvyšší počet bol predtým registrovaný v júli 2018 s vyše 349.000 pasažiermi.
„Tento rok sme sa cez magickú hranicu prehupli už druhý raz - v júli s takmer 359.000 cestujúcimi, čo bol absolútny historický mesačný rekord, a napokon aj v auguste s vyše 355.000 cestujúcimi. Len za dva prázdninové mesiace sme tak odbavili viac ako 714.000 osôb na príletoch a odletoch,“ priblížil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BTS Dušan Novota.
V auguste využilo najviac cestujúcich odlety z Bratislavy do destinácií Antalya, Londýn (spolu letiská Stansted a Luton), Burgas, Larnaka a Hurgada.
„K rekordnému rastu v tomto roku kontinuálne prispieva sedem nových pravidelných leteckých liniek, ktoré boli počas letného letového poriadku spustené, ako aj nepravidelná charterová doprava cestovných kancelárií,“ doplnil Novota.
Počas ôsmeho mesiaca roka sa na letisku uskutočnilo celkovo 3533 letov, počet vzletov a pristátí sa tak medziročne zvýšil o 3 %. O takmer dve tretiny (64 %) vzrástla oproti augustu 2024 letecká preprava nákladu, a to na 1358 ton.
