Bratislavské letisko hľadá dodávateľa elektriny na rok 2021

Bratislava 1. júna (TASR) – Letisko M. R. Štefánika v Bratislave hľadá dodávateľa elektriny na rok 2021. Cenu odhaduje na 1,69 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.



Zákazka počíta so zabezpečením dodávky elektriny vrátane prenosu, distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlky za odberné miesto odberateľa. Zahŕňa tiež dodanie prehľadného štvrťhodinového profilovania činného odberu v mesačných prehľadoch pre objekty Letiska M. R. Štefánika v Bratislave.



Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena, pričom zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov. Použitá bude elektronická aukcia. Záujemcovia o tender môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 24. júna.