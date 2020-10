Bratislavské letisko hodnotí pozitívne schému pomoci

Bratislava 24. októbra (TASR) – Letisko M. R. Štefánika v Bratislave hodnotí pozitívne schému pomoci letiskovým spoločnostiam, ktorú avizuje vláda, a počká si na jej konkrétnu podobu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková s tým, že letisková spoločnosť prišla o značné príjmy.



Hovorkyňa skonštatovala, že letisko v Bratislave intenzívne komunikuje so svojím jediným akcionárom, ktorým je Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR, o ďalšom postupe. "Letisková spoločnosť prišla zákazom civilných letov a následnou nižšou prevádzkou letov o značné príjmy z leteckej aj neleteckej činnosti. Z toho dôvodu spoločnosť pristúpila k prehodnoteniu svojich nákladov, k presunutiu časti plánovaných investícií na ďalší rok aj k odloženiu splátok úveru," priblížila Ševčíková pre TASR. Zároveň dodala, že konkrétne hospodárske výsledky zverejnia v závere finančného roka.



Letiskovým spoločnostiam by mala byť poskytnutá čiastočná kompenzácia v súvislosti s koronakrízou. Vláda v stredu (21. 10.) schválila návrh zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Parlament by o novele mal následne rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.



Návrh zákona umožní ministerstvu najneskôr do 31. decembra 2021 poskytnúť príspevok v civilnom letectve zo svojej rozpočtovej kapitoly na nový účel – na úhradu oprávnených nákladov alebo refundáciu výdavkov, ktoré súvisia so zabezpečením nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia SR počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. Poskytnutie príspevku bude možné na základe schválenej schémy pomoci, ktorej základ vychádza zo schváleného návrhu zákona. "Ministerstvo dopravy v súčasnosti pripravuje všetky podklady v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci, ktoré bude následne posudzovať Európska komisia," uviedol pre TASR hovorca MDV Ivan Rudolf.



Súčasne poznamenal, že prijaté opatrenia v súvislosti s pandémiou na Slovensku výrazne zasiahli oblasť letectva vrátane samotného fungovania letiskových spoločností, ktoré dnes čelia obrovským stratám. "V dôsledku nielen zákazu vykonávania určených civilných letov, ale aj z dôvodu nezáujmu o využívanie obchodnej leteckej dopravy dochádza k značnej strate príjmov letiskových spoločností," dodal Rudolf. V súvislosti s prijatými opatreniami došlo od marca 2020 k značnému poklesu prevádzkových výkonov letiskových spoločností, napríklad v počte odbavených cestujúcich. Tento pokles v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 podľa rezortu dopravy v súčasnosti predstavuje v priemere viac ako 90 %.