Bratislavské letisko je parkoviskom pre desiatky lietadiel

Bratislava 15. mája (TASR) – Na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave môže byť v blízkej dobe uzemnených až 72 lietadiel typu Bombardier, ktoré si prenajímali dopravcovia Eurowings, Austrian Airlines a ďalší. Letecké spoločnosti lietadlá zaparkovali v Bratislave pre krízu v leteckej doprave spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19. Letisko inkasuje za prenájom plochy mesačne približne 1500 eur za jedno lietadlo, povedal v piatok na brífingu minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



"Máme tu niekoľko desiatok lietadiel, takže za to laicky povedané parkovné dokáže letisko zarobiť niekoľko desiatok tisíc eur a zároveň sú tam synergické efekty v súvislosti s opravovňami a údržbou lietadiel," povedal Doležal. Letecké spoločnosti si totiž vybrali bratislavské letisko aj preto, lebo tam pôsobí servisná firma Austrian Technik Bratislava s 300 zamestnancami, ktorá lietadlá konzervuje na dlhodobé státie.



Do Bratislavy priletelo z Nemecka 15 lietadiel využívaných dopravcom Eurowings a parkujú tam už štyri lietadlá rovnakého typu dopravcu Austrian Airlines, pričom rakúsky národný letecký dopravca by mal v Bratislave umiestniť spolu 17 lietadiel. Prílet ďalších 40 lietadiel iného dopravcu letisko očakáva v krátkom čase.



Generálny riaditeľ letiska Jozef Pojedinec odhadol, že lietadlá budú uzemnené minimálne niekoľko mesiacov. Podľa najnovších odhadov medzinárodných leteckých organizácií sa letecká doprava obnoví do jesene približne na polovičnej úrovni oproti stavu pred koronakrízou. Návrat k počtom cestujúcich z minulého roka však môže trvať niekoľko rokov.