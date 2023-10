Bratislavské letisko má za sebou najsilnejšiu letnú sezónu po pandémii

Bratislava 19. októbra (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave má za sebou najsilnejšiu letnú sezónu od skončenia pandémie spôsobenej novým koronavírusom. Od júna do septembra bratislavské letisko prepravilo vyše jedného milióna pasažierov. Približne o 15 % v porovnaní s predcovidovým rokom 2019 narástol aj záujem o charterové lety. Tie v tohtoročnej letnej sezóne tvorili približne 44 % z celkovej prevádzky. Uviedol to na tlačovej konferencii generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Keketi.



"Za deväť mesiacov tohto roka máme vybavených 1,5 milióna pasažierov a koniec roka odhadujeme na úrovni 1,8 až 1,9 milióna pasažierov," priblížil Keketi celkové čísla s tým, že celkový počet odbavených pasažierov sa už blíži k číslam v predcovidových rokoch. Ako dodal, v sezóne 2018/2019, teda pred vypuknutím pandémie, bratislavské letisko prepravilo 2,3 milióna cestujúcich. "Musíme povedať, že nám vypadol komplet ukrajinský a ruský letový program. Ide o výpadok približne 300.000 cestujúcich," doplnil Keketi k súčasným číslam prepravených pasažierov.



Slováci tiež zmenili svoje správanie v plánovaní dovoleniek. Ako priblížila riaditeľka cestovnej kancelárie Satur Eleonóra Fedorová, Slováci už neplánujú dovolenky na poslednú chvíľu, uprednostňujú skôr včasný nákup (first minute). Podiel last minute, teda nákupu dovolenky na poslednú chvíľu, klesol z pôvodných 50 % v roku 2019 na 20 % v tomto roku. Slováci tiež menej vyhľadávajú cestovanie na vlastnú päsť a skôr sú ochotní zaplatiť za služby cestovnej kancelárie.



Slovenskí dovolenkári v tomto roku ostali verní osvedčeným destináciám, ako je Grécko, Turecko, Cyprus, Chorvátsko či Egypt. No čoraz väčšej obľube sa podľa Fedorovej tešia aj exotické destinácie. Za rok 2023 rebríček obľúbených exotických destinácií vedie Omán, za ním nasledujú Spojené arabské emiráty, Zanzibar, Maldivy či Maurícius. Slováci sa opäť vracajú aj k poznávacím zájazdom, najradšej z európskych krajín spoznávajú Taliansko a z exotiky vedie Egypt.