Bratislavské letisko otvorilo novú linku do poľského mesta Gdansk

Bratislava 1. apríla (TASR) - Od 1. apríla sa s frekvenciou troch odletov týždenne otvára nová letecká linka z Letiska M. R. Štefánika do poľského mesta Gdansk. Bratislava tak získava po siedmich rokoch opäť letecké spojenie s jedným z poľských miest. Poľsko na mape krajín, do ktorých sa lieta, doposiaľ chýbalo. Informovalo o tom v utorok Letisko M. R. Štefánika.



„S leteckým dopravcom Ryanair sa nám podarilo dohodnúť otvorenie piatich nových leteckých liniek z Bratislavy v letnom letovom poriadku. Gdansk je popri letoch na Bari, do Milána-Malpensy, Zadaru či Skiathosu leteckou linkou, v ktorej vidíme veľký potenciál využitia najmä na predĺžené víkendy. Rovnako ho vidí aj samotný letecký dopravca, ktorý od októbra zvýši frekvenciu letov do Gdanska z troch na štyri lety týždenne,“ skonštatoval generálny riaditeľ letiska Dušan Novota.