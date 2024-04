Anketa najlepších letísk sveta: Ako je na tom Slovensko?

Bratislava 18. apríla (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave patrí medzi desať najlepších letísk vo východnej Európe. V ankete najlepších letísk sveta - Skytrax sa v kategórií letísk východnej Európy umiestnilo na 10. mieste. Vo štvrtok o tom informovala hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Veronika Tóthová.



"Veľmi si cením, že Letisko M. R. Štefánika vďaka hodnoteniu cestujúcich získalo ocenenie v rámci najprestížnejšej ankety letísk sveta. Teším sa, že naše služby boli hodnotené pozitívne a zároveň je to pre nás motivácia na neustále zlepšovanie a rozširovanie našich služieb a komfortu pre zákazníkov," uviedol generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Novota.



Do ankety najlepších letísk sveta sa každoročne zapájajú milióny cestujúcich viac ako 100 národností. Dotazníky vypĺňali návštevníci letísk od augusta 2023 do marca 2024 a hodnotili v nich vyše 570 letísk po celom svete. Pasažieri v ankete vyjadrovali spokojnosť s vybavovaním na check-ine, prílety a odlety, nákupné možnosti, bezpečnosť či pasovú kontrolu.