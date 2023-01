Bratislavské letisko plánuje cez leto ponuku pre dovolenkárov rozšíriť

Bratislava 3. januára (TASR) - Na bratislavské letisko sa po pandémii vrátili turisti, v lete vybavilo trikrát viac cestujúcich ako v roku 2021. Slovákov láka hlavne more, najobľúbenejšou destináciou je turecká Antalya. Počas najbližšieho leta plánuje letisko ponuku pre dovolenkárov ešte rozšíriť. Uviedol to predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Keketi v bilančnom rozhovore na sociálnych sieťach ministerstva dopravy.



"Chceme linku do Chorvátska. Každý rok tam cestuje pol milióna Slovákov a podľa mňa by nejaká skupina z nich prijala aj letecké spojenie. Je to však ťažká debata, lebo stále prevláda názor, že Slováci tam jazdia autami, kempujú. Podľa mňa to je zastaraný prístup. Radšej si vyberiem hodinový let ako desať hodín v aute. Pracujeme na ďalšej linke. Mali sme spojenie na Brač, uvidíme, čo sa nám podarí v tomto roku," spresnil.



Z bratislavského letiska v súčasnosti okrem "charterov" lietajú najmä nízkonákladové spoločnosti, čo je dlhodobo terčom kritiky časti verejnosti. Súčasné vedenie sa však snaží tento trend zmeniť. V budúcom roku by okrem nových destinácií mohli na letisko prísť aj noví dopravcovia.



"Máme pripravené Atény, litovský Kaunas a rokujeme o ďalších nových destináciách. Pracujeme aj na tom, aby sme mali viac liniek renomovaných spoločností, rokujeme s poľskými aerolíniami či Turkish Airlines. Snažíme sa dokázať, že bratislavské letisko nie je využívané len Slovákmi, ale je atraktívne aj pre Čechov, Maďarov, Rakúšanov a čo ma dosť prekvapilo, máme aj isté percento Poliakov, ktorí odlietajú z Bratislavy," dodal Keketi.