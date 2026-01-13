< sekcia Ekonomika
Bratislavské letisko po náraste cestujúcich prijalo zamestnancov
Letisko vzhľadom na zvýšenú prevádzku odporúča cestujúcim prísť na letisko aspoň dve hodiny pred plánovaným odletom.
Autor TASR
Bratislava 13. januára (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave v súvislosti s nárastom počtu liniek a cestujúcich prijalo 40 zamestnancov a v súčasnosti ich má približne 610. Ako povedal generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota, zároveň im vypomáha približne 75 brigádnikov, pričom v hlavnej letnej sezóne ich býva zhruba 200.
Šéf letiska v súvislosti s dlhším čakaním cestujúcich pri registrácii alebo bezpečnostnej kontrole v uplynulých dňoch na otázku TASR poznamenal, že v top špičke s tým už treba rátať. Cestujúci by preto mali prísť na letisko s dostatočnou časovou rezervou pred odletom.
„Keď priletíte alebo odlietate z bratislavského letiska o pol piatej ráno, predpokladám, že tu rady nebudete mať. Ale v top špičke medzi 7.00 a 9.00 h treba rátať, že nemôžete prísť trištvrte hodiny alebo hodinu pred odletom,“ uviedol Novota.
Bezpečnostnú kontrolu podľa neho nemožno skrátiť, pričom v zimných mesiacoch ju môže spomaľovať napríklad kontrola vysokých topánok. „V top špičkách potrebujete trochu viac času, keď chcete prejsť cez kontrolu,“ podotkol.
Letisko vzhľadom na zvýšenú prevádzku odporúča cestujúcim prísť na letisko aspoň dve hodiny pred plánovaným odletom.
„Prevádzka je živý organizmus, musíte procesy nastaviť tak, aby sa takéto veci nestávali. Takéto špičky neprichádzajú tak často, odvtedy nebola žiadna takáto ďalšia špička,“ povedal Novota. Keď pred týždňom bol problém a teraz nie je, podľa riaditeľa letiska to nebol problém kontroly, ale išlo o súhru okolností, ktoré sa dolaďujú.
Šéf letiska v súvislosti s dlhším čakaním cestujúcich pri registrácii alebo bezpečnostnej kontrole v uplynulých dňoch na otázku TASR poznamenal, že v top špičke s tým už treba rátať. Cestujúci by preto mali prísť na letisko s dostatočnou časovou rezervou pred odletom.
„Keď priletíte alebo odlietate z bratislavského letiska o pol piatej ráno, predpokladám, že tu rady nebudete mať. Ale v top špičke medzi 7.00 a 9.00 h treba rátať, že nemôžete prísť trištvrte hodiny alebo hodinu pred odletom,“ uviedol Novota.
Bezpečnostnú kontrolu podľa neho nemožno skrátiť, pričom v zimných mesiacoch ju môže spomaľovať napríklad kontrola vysokých topánok. „V top špičkách potrebujete trochu viac času, keď chcete prejsť cez kontrolu,“ podotkol.
Letisko vzhľadom na zvýšenú prevádzku odporúča cestujúcim prísť na letisko aspoň dve hodiny pred plánovaným odletom.
„Prevádzka je živý organizmus, musíte procesy nastaviť tak, aby sa takéto veci nestávali. Takéto špičky neprichádzajú tak často, odvtedy nebola žiadna takáto ďalšia špička,“ povedal Novota. Keď pred týždňom bol problém a teraz nie je, podľa riaditeľa letiska to nebol problém kontroly, ale išlo o súhru okolností, ktoré sa dolaďujú.